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国家发展改革委部署春耕化肥保供稳价工作

2024年02月14日10:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月14日电（记者严赋憬）记者从国家发展改革委了解到，国家发展改革委近日印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》，全面部署春耕化肥保供稳价工作。

　　通知要求，各地方、有关企业和相关商协会要从化肥产运储销贸等多方面入手，综合采取措施切实保障春耕化肥供应量足价稳：稳定化肥生产，落实好2024年最低生产计划，符合条件的化肥生产企业“能开尽开、应开尽开”；加强原料保供，切实保障煤炭、天然气、磷矿石、硫磺等化肥生产要素和电力供应；促进化肥流通，保障化肥及生产原料运输畅通，满足区域间调运需求；优化储备监督管理，扎实推进储备计划落实，及时投放市场，缓解阶段性供需矛盾；加强进出口服务管理，做好化肥相关产品进口运输船舶靠港接卸，执行好化肥出口检验制度；维护市场秩序，严厉打击制假售假和价格违法行为，加强期货市场监管；持续推进科学施肥增效，积极发展农化服务。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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