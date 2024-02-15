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【锦绣中国年】龙年消费市场迎来“开门红”

2024年02月15日09:11 | 来源：光明日报
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原标题：【锦绣中国年】龙年消费市场迎来“开门红”

今年春节假期,人们出游的热情高涨，数据显示，全国重点文旅景点的游客数量已达1.23亿人次，较2023年同期增长了22.8%。截至2月14日11时42分，2024年春节档（2月10日—2月17日）总票房（含预售）突破50亿元。全国各地积极举办春节文化和旅游消费月活动，发放超6亿元文旅消费惠民补贴。

一组组鲜活的消费数据，折射出春节消费的热气腾腾，彰显着中国经济的强劲动能。

商务部将2024年定为“消费促进年”，作为全年开展12场重点活动的第一场，“2024全国网上年货节”自1月18日启动以来，网络零售额接近8000亿元，实现了2024年网络消费“开门红”。

春节期间，人民群众旅游休闲、文化消费需求集中释放。连日来，全国各地大街小巷张灯结彩、喜气洋洋，各式新春活动鸣锣开场。精彩纷呈的民俗演艺、流光溢彩的游园灯会、独具特色的地方文化，描绘出龙腾盛世、欣欣向荣的美好画卷，也让人们记忆中的年味变得鲜活起来。商务部大数据监测显示，各地商圈客流大幅攀升，除夕全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长26.9%和21.7%。

“今年春节消费市场呈现许多新特点，更加彰显文化特色。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，“龙”元素潮流新品备受欢迎，逛市集、赏花灯、看演出等传统文化消费的氛围日渐浓厚。今年春节促消费活动突出商旅文体健融合，满足老百姓多样化的消费需求。商务部顺应老百姓的消费意愿，推出燃冬冰雪、腊八国潮、喜闹元宵、春日焕新等节日场景，营造喜迎新春、热闹过年的欢乐氛围。（董蓓）

(责编：崔元苑、李楠桦)
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