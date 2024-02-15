中国人民银行近日发布的数据显示，2023年末，我国本外币工业中长期贷款余额21.83万亿元，同比增长28%，增速比各项贷款高17.9个百分点，比上年末高1.5个百分点。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，2023年末，我国重工业中长期贷款余额18.62万亿元，同比增长28%，增速比上年末高2.5个百分点；轻工业中长期贷款余额3.2万亿元，同比增长27.9%，增速比上年末低4.6个百分点。

报告显示，2023年我国服务业和基础设施中长期贷款也保持较高增速。2023年末，我国本外币服务业中长期贷款余额61.48万亿元，同比增长12.4%，增速比上年末高1.2个百分点；本外币基础设施中长期贷款余额37.57万亿元，同比增长15%，增速比上年末高2个百分点。（张千千、陈佳媛）

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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