记者从商务部了解到，去年我国在自贸协定谈判和签署方面实现新突破。截至今年1月底，我国已经和29个国家和地区签署了22个自贸协定，占我国对外贸易总额的三分之一左右。

据了解，去年我国和厄瓜多尔、尼加拉瓜、塞尔维亚分别签署了自由贸易协定，与新加坡签署了中新自由贸易协定进一步升级议定书，和洪都拉斯实质性完成了自贸协定早期收获谈判。

自贸“朋友圈”不断扩大的同时，自贸协定的内容也日益丰富。中国—尼加拉瓜自贸协定是我国首个以负面清单方式开放跨境服务贸易和投资的自贸协定。在中国与新加坡签署的中新自由贸易协定进一步升级议定书中，双方也以负面清单模式作出服务和投资开放承诺，为双方投资者和服务提供者提供更为广阔的市场空间，并进一步拓展数字经济等新兴领域合作。

商务部有关负责人表示，今年将继续推进高标准自由贸易区网络建设，提高货物贸易零关税比例；以负面清单的方式全面推动服务贸易和投资扩大开放，包括扩大电信、医疗等服务业开放，扩大数字产品等市场准入；同时，将数字经济、绿色经济、标准认证、政府采购等方面的高标准经贸规则纳入到新的自贸谈判中去。（记者潘洁、谢希瑶）

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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