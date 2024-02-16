原标题：【春运进行时】春运过半——全国铁路累计发送旅客2.3亿人次

本报北京2月15日电 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，1月26日至2月14日，春运40天时间过半，前20天全国铁路累计发送旅客2.3亿人次，运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，春节假期进入后半程，铁路返程客流强劲增长。从铁路12306预售票情况看，北京、广州、成都、西安、重庆、武汉、上海、南京、杭州、郑州等城市出发客流较多，北京、上海、广州、成都、深圳、武汉、杭州、西安、重庆、郑州等城市到达客流较多，广州－深圳、北京－上海、天津－北京、杭州－上海、苏州－上海、湛江－广州、北京－天津、上海－苏州、南京－上海、重庆－成都等区间客流较大。

为积极应对返程客流高峰，各地铁路部门千方百计挖掘运输潜力，增加客运能力供给，在主要热门方向和区间及时加开旅客列车，努力满足旅客出行需求，同时还将继续加大站车服务力度，落实便民利民惠民举措，为旅客出行提供便利。

铁路部门提示广大旅客朋友，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。

(责编：王连香、杨迪)

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