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国管局将推进公共机构资源节约集约循环高效利用

2024年02月16日09:08 | 来源：新华网
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原标题：国管局将推进公共机构资源节约集约循环高效利用

新华社北京2月15日电 记者日前从国家机关事务管理局获悉，2024年国管局将严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，持续推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，组织实施节约能源、水、粮食、资产等资源的具体举措，推进资源节约集约循环高效利用。

据介绍，聚焦公共机构带头节约，国管局将严格执行能源消费总量与强度“双控”制度，抓好电、油、气等能源节约，强化能耗定额指标管理，完成能源消费年度下降指标；推广运用先进的节水技术、设备和产品，开展公共机构节水器具普及行动，切实提升水资源利用效率；抓实反食品浪费工作，全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度等；组织第二批全国公共机构生活垃圾分类示范点遴选活动，开展公共机构生活垃圾分类志愿服务活动，推动公共机构废弃物循环利用体系建设。

记者了解到，2024年，国管局还将启动中央国家机关2025-2030年节能改造规划编制工作，不断强化节能减碳项目工作系统性、前瞻性和针对性；推进全国公共机构节约能源资源综合信息平台部署应用，提升能源资源消费数据统计质量与效率；优化公共机构用能结构，减少煤炭等化石燃料消费，推广新能源新技术；鼓励应用市场化机制，积极引入社会力量，推动更多能源费用托管等合同能源管理项目落地。（范思翔、林珑）

(责编：王连香、杨迪)
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