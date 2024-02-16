原标题：春运前半程长洲枢纽船闸货物通过量创历史新高

中新网广州2月15日电 据交通运输部珠江航务管理局(简称“珠航局”)消息：今年春运以来，西江航运干线水路运输保持快速增长态势，干线各枢纽船闸运行状态良好，船舶航行过闸总体安全、畅通、有序。

截至2月14日(春运前20天)，西江航运干线重要节点长洲枢纽船闸货物通过量达到617.36万吨，与2023年、2019年春运同期相比分别增长90.68%、72.43%，创下历史新高。

珠航局紧扣2024年春运西江航运干线船舶过闸“两头紧、中间松”的特点，以西江航运干线通航保畅工作机制为抓手，凝聚合力积极采取针对性措施，为广大船民顺利返乡过年、物资运输高效顺畅创造了良好条件。

珠航局派出由局领导带队的工作组赴西江航运干线重点枢纽船闸和相关重点航道一线开展春运安全工作督查，现场协调解决通航保畅存在问题，督促做好春运水路运输服务保障和安全生产各项工作。

珠航局加强与水利电力部门的沟通协调，于1月20日起至春节前连续实施2次应急水量调度保障航运用水需求，长洲枢纽下泄流量由1600m3/s左右提升至2700m3/s左右，共增加长洲一、二线船闸通航时间约322小时，长洲船闸日均通过船舶增加近100艘。

珠航局与广东省交通运输厅、广西壮族自治区交通运输厅联合印发了《西江航运干线待闸船舶保通保畅协调联动机制》，明确各类别船舶滞航情形下属地交通、港航、海事和船闸运行等单位8个方面14项协调联动具体措施。

此外，珠航局充分发挥梯级船闸联合调度优势，持续采取分段锚泊、分级调度等创新举措优化船闸调度，指导船闸运行单位完善过闸船舶积分管理制度提升船闸运行效率，长洲枢纽船闸待闸船舶数量从2月初的近600艘下降到春节前的17艘。

春节假期后，预计随着船舶船民逐渐返工复工，加之上游来水偏少、船闸通过能力不足等因素影响，西江航运干线通航保畅工作仍然面临不小压力，珠航局将持续紧盯干线天气、水情和通航情况变化，加强形势研判和会商，继续采取分段锚泊、分级调度等有力管控措施，切实保障春运期间船闸高效运行和船舶安全通行。（郭军 罗栋文）

(责编：王连香、杨迪)

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