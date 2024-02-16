原标题：海口“三港”满负荷运转 增售小车过海船票应对返程高峰

中新网海口2月15日电 记者15日从海口市新海港和秀英港获悉，两港将增设新能源小车出岛专班，增售小车过海船票，应对琼州海峡客流高峰。

据新海港和秀英港15日下午发布的增售过海船票通知，新海港将于2月16日下午13时30分增设一个新能源小车出岛专班，票量约100辆；秀英港2月16日单日出岛燃油小车票量新增约100辆；新海港秀英港2月18日出岛燃油小车票量新增约1000辆。

记者从海口市当日召开的2024年琼州海峡春运工作新闻发布会获悉，今年春运以来海口市港口进出岛车客数创历史同期新高。目前“三港”(新海港、秀英港、铁路南港)已满负荷运转。港航部门优化船舶运能，最大限度增加运力供给。

海口市政府副秘书长李忠标介绍，1月26日至2月14日春运20天以来，琼州海峡出岛累计航班2605个，出岛旅客约124万人次、车辆约60.0万辆次。截至2月15日12点，海口市“三港”疏运旅客53431人次，车辆11528辆次。

据介绍，目前海口“三港”已按最大运输能力放票。从售票信息看，2月15日至17日每日预约出岛小车均超2万辆，预计每日运送出岛旅客约10万人。但运输需求大于运输能力，仍有部分旅客反映“购票难”，特别是新能源小车船票更为紧张。

为解决上述问题，海口市交通港航局四级调研员林靖欣表示，港航部门统筹兼顾进出岛双向高峰期的船舶调度并加密航班班期，在确保安全前提下深挖53艘客滚船运力潜能，通过协调北岸放空支援等方式增开加班班次和新能源车运输专船班次，最大限度增加船舶运力供给。此外，根据船舶运力新增的情况，在每天上午8时至10时，夜间20时至22时两个时间段动态增售新海港和秀英港未来二十四小时内的出岛小车(燃油车和新能源车)船票。（ (记者 王晓斌)）

(责编：王连香、杨迪)

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