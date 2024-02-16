多款国产机型开启新年试飞工作
2024年02月16日10:02 | 来源：央视网
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原标题：多款国产机型开启新年试飞工作
记者从航空工业集团获悉，春节前后，我国多款国产飞机积极展开试验飞行，为投入应用做准备。
世界在研最大的水陆两栖飞机AG600M在海拉尔圆满顺利完成了三大系统的低温试验和4次飞行试验。
今年是我国AG600M飞机适航取证的关键之年。为此，试飞团队提前半个多月就赶到海拉尔，力求抓住这一取证前的最后一次试飞机会。试飞中，面对当地连续出现寒潮等恶劣天气，试飞团队加班加点，仅用10天就完成了所有试验。
不只是AG600M，在漠河，国产13吨级大型民用直升机也开启了首次高寒试飞。在遂宁，“新舟”60灭火机超低空投水试飞圆满完成，距离投入使用又近一步。而在佳木斯，两型国产直升机也相聚东北，共同展开低温试飞。
航空工业集团表示，今年同时有这么多机型开启试飞，意味着我国航空工业能力的整体提升，同时也为今年多种机型的顺利交付打下了坚实基础。根据计划，今年将向全球用户交付超过600架民用飞机。
(责编：王连香、杨迪)
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