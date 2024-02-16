原标题：家电市场供销两旺

家电是提振消费的重要领域。近期，家电厂商紧抓春节商机，纷纷推出年货节活动，以创新供给更好满足消费需求，以营销创新激发市场消费热情，促进了家电以旧换新，也加快了新兴家电普及。

以旧换新热度高

“家里的洗衣机用久了，脱水功能不行了，趁着过节门店有优惠活动来看看。”正月初五，北京市海淀区居民武丽梅到家电卖场选购了一台名牌洗烘一体机。该产品具备烘干除菌功能，还有适用冲锋衣的洗涤程序，恰好符合武丽梅夫妇喜欢户外运动、呵护孩子健康等需求。通过参加以旧换新活动，她享受了400元的厂商补贴，以及新机送装、旧机拆运的省心服务。

春节期间，苏宁易购北京西红门荟聚店张灯结彩，喜气洋洋。“春节前，家电销售有几波小高潮，门店日营业额可达百万元。”该门店副店长李明表示，苏宁易购持续开展以旧换新、家电套购满减等优惠活动，近日到店顾客及成交金额逐渐增长。

2月7日，苏宁易购发布节前消费数据显示，自1月5日年货节启动以来，苏宁易购全国门店客流同比提升206%，家电以旧换新订单量同比提升153%。

很多消费者选择在春节前更新换代大家电产品，冰箱、洗衣机、彩电是以旧换新的热门品类，大尺寸、大容量、多功能的升级类产品尤为走俏。如85英寸以上大屏彩电、对开门冰箱、洗烘套装等产品销量环比增长分别达101%、136%和103%。

家电厂商聚焦用户需求精准发力。海尔智家原创冰箱全空间保鲜科技，延长食材保鲜期，打消消费者担心年货存不住的顾虑。海信积极推广100英寸、110英寸、120英寸可折叠激光电视L5K等大屏产品。其激光电视“屏幕可折叠”技术，解决了大尺寸电视入户难题，为更多家庭观看大屏提供便利。

当前，传统大家电市场已进入存量阶段。2023年，主要品类家电保有量超过30亿台，每百户居民拥有空调、冰箱、电视均超百台，一些家电使用时间较长，更新换代需求和潜力很大。同时，家电等消费品以旧换新是一个庞大的系统工程，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动。

商务部等9部门日前印发的《健全废旧家电家具等再生资源回收体系典型建设工作指南》提出，到2025年，在全国范围培育一批废旧家电家具等再生资源回收体系典型城市和典型企业，全国废旧家电家具回收量比2023年增长15%以上，废旧家电家具规范化回收水平明显提高。

中国家用电器协会副理事长徐东生表示，“新政策是打通消费堵点、促进家电以旧换新的重要举措，尽快补上基础设施方面的短板，家电产业循环将变得更畅通”。

新兴品类受欢迎

“我们打算年后结婚，新房里不光要有传统大家电，也需购置一些比较新潮的电器，例如洗碗机、扫地机器人等。”从外地返回江苏盐城建湖县过年的情侣王庞、刘慧芝表示，买家电要看品质、外观、性价比，绿色智能产品是首选。

“洗烘一体机、智能大屏彩电、净水机、洗碗机、扫地机正成为县镇消费者新婚新五大件。”盐城建湖大厦苏宁易购零售云店负责人崔建胜告诉记者，现在年轻人对于新趋势中高端家电产品更感兴趣。2023年“双11”门店开业，销售额逾100万元，全屋家电套购订单占比四成。

当前，新兴家电品类销售增势较好。数据显示，2023年，洗地机销量增长45%；干衣机零售量增长16.4%；洗碗机整体规模为194万台、112亿元，同比增长2.3%、9.6%。

春节期间，智能洗地机成为越来越多人走亲访友的送礼优选。洗地机不仅能够满足家庭高效清洁需求，还寓意着“除陈布新、新年有喜”。

添可推出的洗地机新品，超薄机身搭载多项领先技术，能够做到贴地平躺清洁，受到消费者青睐。添可大中华区总经理殷鹏表示：“我们预测春节假期，添可线下销售额能达到去年同期的3倍。”

市场营销有新意

为挖掘消费潜力，家电厂商创新营销方式，线上线下齐发力。

今年1月4日至2月12日，海尔“美好中国年”活动累计销售额171亿元，同比增长7%。据介绍，海尔门店组织科技助农直播、团圆宴等活动，还抓住返乡潮，为用户提供带货进村、入户清洗、拆旧换新服务。海尔智家中国区有关负责人表示，“我们还做了年货节、年夜饭等直播活动，通过评‘C位’年菜等趣味性交互，实现精准‘种草’，再导流至门店实现转化”。

自今年2月份开始，海信彩电、空调等全品类产品开展家电换新活动。在拓客引流方面，海信以低碳、绿色为导向，在抖音平台以本地化直播、短视频形式进行主题推广。2月1日至13日，海信激光电视线上销量同比增长305%。

国家统计局数据显示，去年全国家电行业累计主营业务收入达1.84万亿元，同比增长7%；利润1565亿元，同比增长12.1%。

展望2024年，徐东生表示，我国家电企业多年来坚持技术创新、发掘用户需求、提升全球化经营水平，产业韧性强，相信今年家电业将继续保持稳定增长，为进一步拉动国内消费作出贡献。

(责编：王连香、杨迪)

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