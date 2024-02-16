原标题：人社部：加快服务集成让群众少跑腿

新华社北京2月15日电 人力资源社会保障部近日表示，将加大政务服务集成、加快落实“一件事”事项清单，推进线下办事“只进一门”、线上办事“一网通办”、企业群众诉求“一线应答”，努力让企业群众少跑腿、简材料、减时限。

国务院不久前发布《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》。社会保障卡居民服务“一件事”、退休“一件事”等人社部门服务事项，被列入2024年重点事项清单。

人力资源社会保障部办公厅副主任丛向群表示，将认真落实国务院部署要求，用“一件事”推动政务服务能力持续提升，最大限度方便群众和企业办事。

“我们将充分发挥全国人社政务服务平台和国家社会保险公共服务平台的支撑作用，推动更多高频服务事项全国无差别受理、同标准办理；指导各省份加快建成一体化信息平台，推进业务联动、数据共享、一体化办理。”丛向群说。

她表示，下一步还将加快社保卡居民服务“一卡通”平台数字化升级，推动实现全业务、跨部门、跨地区用卡，不断拓展社保卡在就医购药、交通出行、文化体验等领域的应用范围；借助银行、邮局、基层平台等下沉服务，不断拓展人社便民服务圈功能，实现更多的服务就近办、多点办、提速办。（记者姜琳）

(责编：王连香、杨迪)

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