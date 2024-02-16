【新春走基层】科技创新增年味
“舅舅，给您拜年啦！”大年初四，在河南省周口市扶沟县韭园镇小王庄村，从外地返乡过年的杨逍推开车门高声说。
“一年没见到你，又变帅了！”王志平接过年礼，“知道你们11点半到家，最后一道热菜刚刚上桌，可以开席了。”
杨逍满脸疑惑，隔着几百公里，怎么会知道到达的时间呢？原来，10岁儿子在路上使用手机开通了定位功能，与舅姥爷共享自己的位置和路线。
“现在村村通了网络，人人用上了智能手机，移动支付、网络直播在农村随处可见。”王志平说着掏出手机，“看，5G网络流畅得很呐。”
如今，科技创新让春节拜年多元时尚。随着春节的到来，扶沟县桐丘街道居民史艳艳的家庭微信群也热闹起来，大家纷纷在群里互送新年祝福，分享喜悦。
“很多亲友都自制了拜年短视频，风格不一样，很有人情味。”在史艳艳一家看来，通过网络拜年更能便捷地传递爱与祝福，年味不减，亲情不变。
正月初一，天还没亮，史艳艳就起床为家人准备饭菜。吃过早饭后，一家人就通过微信视频或者打电话的方式给远方亲戚朋友拜年。
“现在大家拜年送祝福的方式更加多样化，有的人选择发朋友圈，有的人选择发微信，还有的人选择视频拜年，使用‘云拜年’省时又省力，也顺应了时代潮流。”热衷于网络拜年的她感慨道。
除了短视频拜年，网购年货也成了年轻人的新年俗。“在外过年的亲人，只要手机一键下单，不用回老家就能吃到家乡特产，暖胃更暖心。”史艳艳说，年货采购的方式变化，也折射出时代的变迁与进步。
从登门拜年，到电话短信、视频语音拜年，再到当下流行的“AR拜年”，伴随着现代科技的发展，“云团圆”“云聚会”“云拜年”“云娱乐”“云逛街”等新年俗雨后春笋般涌现，彰显别样年味。
“灵活运用科创手段，尽情释放创意才华，打造高品质节日氛围，科技创新让年味更浓。”扶沟县政府有关负责人说。
(本报记者 王胜昔)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新春走基层|打开就业新空间 新岗位上憧憬多
- 统筹管理村里大小事的乡村CEO，在旅游旺季不忘为村民“打杂”忙碌；新能源汽修师节前加班赶工，全力保障车主安全出行；无人机装调检修工投身新技能人才培养，以期填补行业空缺；家政服务人员主动进修多项技能，为户主提供更有温度的陪伴…… 近年来，随着经济高质量发展稳步推进，新产业新动能持续增长，新岗位新职业不断涌现，为稳就业提供了新的增长点。新年新气象，人民网记者赴多地采访忙碌在新岗位上的劳动者们，了解他们对未来的期待和憧憬。…
- 评论
- 关注