原标题：【新春走基层】科技创新增年味

“舅舅，给您拜年啦！”大年初四，在河南省周口市扶沟县韭园镇小王庄村，从外地返乡过年的杨逍推开车门高声说。

“一年没见到你，又变帅了！”王志平接过年礼，“知道你们11点半到家，最后一道热菜刚刚上桌，可以开席了。”

杨逍满脸疑惑，隔着几百公里，怎么会知道到达的时间呢？原来，10岁儿子在路上使用手机开通了定位功能，与舅姥爷共享自己的位置和路线。

“现在村村通了网络，人人用上了智能手机，移动支付、网络直播在农村随处可见。”王志平说着掏出手机，“看，5G网络流畅得很呐。”

如今，科技创新让春节拜年多元时尚。随着春节的到来，扶沟县桐丘街道居民史艳艳的家庭微信群也热闹起来，大家纷纷在群里互送新年祝福，分享喜悦。

“很多亲友都自制了拜年短视频，风格不一样，很有人情味。”在史艳艳一家看来，通过网络拜年更能便捷地传递爱与祝福，年味不减，亲情不变。

正月初一，天还没亮，史艳艳就起床为家人准备饭菜。吃过早饭后，一家人就通过微信视频或者打电话的方式给远方亲戚朋友拜年。

“现在大家拜年送祝福的方式更加多样化，有的人选择发朋友圈，有的人选择发微信，还有的人选择视频拜年，使用‘云拜年’省时又省力，也顺应了时代潮流。”热衷于网络拜年的她感慨道。

除了短视频拜年，网购年货也成了年轻人的新年俗。“在外过年的亲人，只要手机一键下单，不用回老家就能吃到家乡特产，暖胃更暖心。”史艳艳说，年货采购的方式变化，也折射出时代的变迁与进步。

从登门拜年，到电话短信、视频语音拜年，再到当下流行的“AR拜年”，伴随着现代科技的发展，“云团圆”“云聚会”“云拜年”“云娱乐”“云逛街”等新年俗雨后春笋般涌现，彰显别样年味。

“灵活运用科创手段，尽情释放创意才华，打造高品质节日氛围，科技创新让年味更浓。”扶沟县政府有关负责人说。

(本报记者 王胜昔)

(责编：王连香、杨迪)

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