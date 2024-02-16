新华社北京2月16日电 水利部近日发布2024年调水管理工作要点，强调持续维护河流健康生命，强化流域区域生态调度，保持永定河全年全线有水。

水利部于本月初部署2024年永定河水量调度工作时，提出强化水源调配，采用小流量细水长流模式，保持永定河全年全线有水。2023年，断流干涸26年之久的永定河实现了全年全线有水。

根据2024年调水管理工作要点，保持永定河全年全线有水，力争实现西辽河干流全线过流，继续实现漳河全线贯通，通过跨流域补水保障石羊河生态安全；不断扩大跨省江河水资源调度范围，持续规范重大调水工程调度，发挥调水工程生态补水效益；深化水资源空间均衡研究，推进调水工程前期工作和提质增效，大力推进调水信息管理系统建设和数字孪生调水工程建设。

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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