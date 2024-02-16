新华社北京2月16日电 水利部近日发布2024年农村水利水电工作要点，持续推动小水电绿色发展，全年新增80座以上绿色小水电示范电站。

水利部农村水利水电司相关负责人表示，严格绿色小水电示范电站创建，加强示范创建培训，严格创建审核把关，强化示范电站日常监管。2024年，将新增80座以上绿色小水电示范电站，积极协调出台激励政策。

绿色小水电示范电站在保护和修复河流生态、复苏河湖生态环境、安全生产标准化建设，以及增进民生福祉等方面发挥着示范作用，开展示范创建是加快小水电绿色转型发展的重要抓手。

根据2024年农村水利水电工作要点，完成库容10万立方米以下的小水电站大坝安全评估，从严抓好安全风险隐患排查整治，继续推进安全生产标准化工作，全年新增安全生产标准化电站500座。同时，积极稳妥推进小水电分类整改，督促小水电逐站落实生态流量，引导小水电绿色改造和现代化提升。

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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