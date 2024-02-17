冯家顺

原标题：春节假期第七天各地陆续迎来返程高峰

记者16日从公安部交通管理局获悉，大年初七，各地陆续迎来返程高峰。截至16日19时，全国道路交通安全形势总体平稳，未接报一次死亡3人以上道路交通事故，除部分城市进城方向因流量饱和造成车辆缓行外，未接报长时间、大范围交通拥堵。

从公安部交管局监测的73条高速公路700个重要通道节点流量看，交通流量与去年同期相比上升29.5%；从监测的53条国省道300个重要通道节点流量看，交通流量与去年同期相比上升37.1%。明天是春节假期最后一天，各地返程车流客流将继续攀升。公安部交管局对假期返程道路交通管理工作进行再强调再部署，努力为群众平安返程创造良好道路交通环境。

据中央气象台预报，2月17日至22日，受寒潮天气影响，我国大部地区将出现大幅降温，新疆、内蒙古、黑龙江部分地区有大到暴雪，华北东部、黄淮大部、华南北部部分地区有小到中雨，将对交通出行造成不利影响。

公安部交管局提醒广大驾驶人朋友，要始终把交通安全放在第一位，出行前要密切关注天气、路况信息，合理安排出行时间、线路，切勿为赶路而超速行驶和疲劳驾驶。

(责编：孙红丽、陈键)

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