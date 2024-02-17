记者 陈晨

原标题：农业农村部紧急部署节后寒潮天气防范应对

据中国气象局预计，2月17日至22日有一次寒潮天气将影响我国，中东部气温将出现剧烈起伏，长江中下游及其以北地区将出现降雪或雨夹雪，华北、黄淮、江淮及江汉等地有大到暴雪、局地大暴雪，河南、湖北、湖南、贵州等地将出现冻雨。强降雪、冻雨落区与2月上旬雨雪冰冻天气影响区域高度重叠，可能给当前农业生产带来不利影响。对此，农业农村部下发紧急通知部署防范应对工作，最大限度减轻灾害影响和损失。

通知指出，此次寒潮天气过程气温起伏剧烈、雨雪范围大，易造成开花油菜、返青小麦、露地蔬菜、果树等作物受冻，农业设施损毁，畜禽、水产品生产受影响，鲜活农产品运输受阻，还可能导致湖北、湖南等前期受灾地区“雪上加霜”。各级农业农村部门要充分认识当前防范寒潮天气的重要性和紧迫性，加强组织领导，强化责任担当，分区分类施策，精准精细指导，确保春耕生产开好局起好步。

通知要求各地农业农村部门密切关注天气变化，加强与应急管理、气象等部门沟通会商，分析研判雨雪天气对农业生产的影响，提出防范具体措施。通过广播、电视、手机短信、微信等多种方式，多渠道、高密度、广覆盖发布预警信息和应对措施，“一对一”通知到生产主体。强化灾情监测调度，及早发现、准确评估，及时报送灾情信息和抗灾工作进展。

(责编：孙红丽、陈键)

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