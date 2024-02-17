2023年，中国银行间市场交易商协会共对52家机构立案调查，作出自律处分121家（人）次，涉及61家机构和60名责任人。

从交易商协会发布的内容看，2023年，13家机构因交易环节违规受到交易商协会自律处分；10家主承销商因发行环节违规被自律处分。2023年，交易商协会查办“自融”“返费”等非市场化发行案件22起，涉及10家发行人、12家中介机构或投资人。

同时，在2023年，交易商协会还对个人惩戒60人次。对于恶性违规行为，交易商协会在声誉惩戒的同时，还搭配认定不适当人选等从业限制手段，全年共有7人被认定不适当人选，首次涉及货币经纪公司从业人员。

协会相关负责人表示，将继续以严的基调、严的举措推进市场纪律建设，持续净化市场生态，通过严肃惩戒督导各类经营主体归位尽责，保障银行间债券市场高质量发展。（记者刘开雄）

(责编：杨光宇、常雪梅)

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