新华社北京2月17日电 题：春运返程高峰到来 各地各部门切实保障返程出行平安

新华社记者叶昊鸣

2月17日，正月初八，春节假期的最后一天，也是整个假期出行返程的高峰。南来北往，东行西进，人们收拾好行李，离开家乡，踏上返岗的路途。

来自交通运输部的相关信息显示，受返程全社会跨区域人员流动量持续高位运行影响，预计当日14时至18时为出行集中、易发生拥堵缓行时段，高速公路峰值将达到6520万辆，是春运期间路网平均车流量的1.75倍左右。同时受寒潮影响，近日我国大部地区将出现大风、降温天气，中东部地区将有大范围雨雪天气，给公路出行带来不便。

“大客流叠加恶劣天气等不确定因素，给春运服务保障和安全生产工作带来较大压力。”交通运输部有关负责人表示，各地交通运输部门采取积极措施，全力做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等工作，切实保障旅客安全、有序、温馨出行。

为应对新一轮低温雨雪冰冻灾害防范，湖北交通加强重点路段监测预警，加大事故施救调度力度，不断完善应急响应流程；充分运用交通信息技术，密切关注路网运行情况，综合调度各方资源；同时加强车辆引导分流，坚持“远端引导、近端分流”工作原则，通过广播、电子显示屏、地图导航等引导司机避开拥堵路段等。

为进一步提升春运期间外地师生回沪返校的出行体验，上海市交通委依托交通生活数字化转型“出行即服务”平台，组织“春运回沪返校定制专线”，提供2月16日至3月5日期间从虹桥长途汽车站开往6个方向27所高校校区的定制专线。返校师生根据已完成预约购买的线路，抵达虹桥枢纽指定上客点，核验后即可乘坐专线。

为确保务工人员安心返乡、舒心返岗，辽宁阜新市人社部门聚焦重点就业群体和企业用工需求，全力打好政策服务“组合拳”，提前筹划、精细安排，建立“节前送、节后接”运输模式，在企业放假、复工日组织16辆大巴车开展“点对点”专车直达运输服务，专车从家门口直达厂门口，助企稳岗复工。

春节假期进入尾声，铁路返程客流持续攀升。从铁路12306预售票情况看，北京、上海、广州、郑州等城市客流较多。为此，中国铁路北京局集团公司北京地区各大车站主动对接所在站区管委会，实时共享客流数据信息，动态调整公共交通运力供应；中国铁路上海局集团公司在京沪、广深、徐蚌、合阜等热门方向增开旅客列车410列，对187列动车组列车实行重联运行；中国铁路郑州局集团公司开行夜间高铁56列，增开去往焦作、周口、太原、南京等方向的旅客列车15列……各地铁路部门加大运力投放，及时在热门线路区段增开旅客列车，落实便民利民惠民措施，全力做好旅客出行服务保障。

兰州中川国际机场，身穿红马甲的“小红帮您”工作团队穿梭在熙熙攘攘的返程人群中。耐心解答旅客的问询，为首次乘机的旅客提供指引，为无陪伴的儿童办理登机手续……团队用精细化的服务，为南来北往的旅客带来出行的便利和返程的舒心体验。

琼州海峡迎来春节返程高峰。为最大限度保障过海需求，海事部门协调推动秀英港7、8号泊位应急使用，每日最大可增加发班34艘次；指导运营企业调派全部客滚船参与待渡车辆抢运，提高船舶周转效率，最大限度满足各个港口运力需求。此外，海事部门密切关注海峡寒潮大风和冬季浓雾气象预警，提醒客滚船和企业提前做好应急准备，实现分港区、分航区、分时段精准化交通管理。

(责编：杨光宇、常雪梅)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经