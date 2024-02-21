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交通银行多地积极落实城市房地产融资协调机制

2024年02月21日10:58 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行多地积极落实城市房地产融资协调机制

　　城市房地产融资协调机制是实现金融和房地产良性循环、改善市场预期的重要举措和有力保障。交通银行积极响应住房城乡建设部、国家金融监督管理总局要求，迅速推动开展名单项目对接。截至目前，交通银行已为协调机制名单项目审批授信额度近200亿元，在多个城市实现项目投放落地。

　　在青岛，收到协调机制推送的第一批项目名单后，交通银行青岛分行工作专班快速响应，审批部门从前端介入项目准入和方案优化设计，春节期间加班加点，有效提升了授信服务的主动性、精准性、时效性。截至2月17日，青岛分行已为名单项目中条件较成熟的两个住宅项目分别发放房地产开发贷款，相关放款为青岛市协调机制成立后的首单投放，及时满足了项目建设用款需求。

　　在广西，针对南宁市城市房地产融资协调机制推送的第一批房地产项目，交通银行广西区分行立即组织开展排摸对接，有效运用行内项目预审机制、绿色审批及放款通道机制，成功为名单项目发放房地产开发贷款。

　　在江西，交通银行江西省分行收到当地城市房地产融资协调机制推送名单项目后，迅速拜访、对接相关企业和项目，对名单项目简化流程，建立绿色通道，快速实现对名单中某民营企业住宅项目放款，有力支持了项目建设。

　　下一步，交通银行将坚持做好推动落实城市房地产融资协调机制的各项工作，积极履行国有大行责任担当，加快对名单项目的沟通对接，坚持对各类所有制房地产企业一视同仁，保障名单项目的合理融资需求得到及时满足，为房地产行业平稳健康发展贡献交行力量。

(责编：董童、李源)
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