“每次参加‘头雁比武’，都能激发自己的干事热情，思考如何更好地开展村里的各项工作、增加村财收入，提升村民幸福感。”福建省三明市将乐县漠源乡伍坊村书记张祖发说。

据了解，近年来，将乐县漠源乡坚持把党建引领作为推动乡村振兴的“红色引擎”，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，聚焦组织、产业、人才、文化、生态，“五弦齐拨”奏响乡村振兴“协奏曲”。

拨响“组织弦”，筑牢乡村振兴“桥头堡”。漠源乡坚持以“组织建设”为主线，将筑强战斗堡垒、强化组织保障作为推动乡村振兴发展的有效抓手，严格落实“三会一课”等制度，结合“创五优促五好”，抓实党员学习教育，开展“头雁比武”4次、支部书记联席会4次。建立“1+1+N”模式联动工作机制，即1名挂村领导+1名挂村干部+数名部门负责人，广泛收集群众关心关切问题，开展现场办公48场次，解决人居环境、民生保障、基础设施等方面问题23个。

驻村夜谈会。将乐县农业农村局供图

拨响“产业弦”，增添乡村振兴“新动能”。漠源乡坚持牵好抓党建促产业发展这一乡村振兴的“牛鼻子”，发挥支部引领作用，深化“跨村联建”平台，建设“光伏发电+烤烟房”25座、特色农产品电商平台1个，增加村集体经济收入；依托乡贤创办杭州餐饮孵化企业，搭建“小吃升级”平台，开展小吃产业升级推介交流，漠源乡已有10余户餐饮店免费加盟，实现转型升级，门店订单量提高了50%。

拨响“人才弦”，配强乡村振兴“生力军”。漠源乡组织开办“青年大讲堂”，年轻干部每周轮流讲学，领导班子结合实际点评，开办大讲堂12期、乡村振兴“小节点”设计比武大赛1次。把经济发展一线作为干部成长的“主阵地”，老干部带新干部，一对一推进项目落实，实现项目建设和干部成长“双促进”。“在乡村振兴‘小节点’设计比赛中，收获很多。和组员一起讨论设计、看到成果落地建设，我感到非常自豪。”漠源乡年轻干部黄一凡说。

安全知识宣传进校园。将乐县农业农村局供图

拨响“文化弦”，提振乡村振兴“精气神”。漠源乡把握群众需求，扎实开展群众性精神文明创建活动，不断完善新时代文明实践所（站）、群众文化广场、农家书屋等综合文化服务设施，建成新时代文明实践文化广场1个，设立文化宣传栏9个，组建党史学习教育、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等宣讲团队5支，积极开展慰问困难党员群众、关心关爱困境儿童、校园禁毒知识讲座等系列活动10余次，提升乡风文明水平，不断丰富党员、群众精神文化生活。“平时不忙的时候，我就带孩子来农家书屋看书，这里书的种类很多，可以培养孩子多阅读的习惯。”漠源乡漠源村村民潘长福说。

道路两旁的山樱花。将乐县农业农村局供图

拨响“生态弦”，绘就乡村振兴“新画卷”。漠源乡以绿色发展为引领，坚守生态红线，把生态环境治理作为常态工作来抓，开展义务植树活动，新种植山樱花、银杏等绿植118株。持续改善水生态环境，完成水源地规范化建设项目及安全生态水系建设项目，提升水源品质，围绕漠村溪集镇段，打造小桥流水人家的“水美漠源”，全力助推乡村振兴。“以前一到下雨天，水龙头里的水就很浑浊，自从建设了集镇用水提升项目，现在水龙头里的水都很干净，可以放心用了。”漠源乡坡坑村村民邱五金开心地说。（刘含曦）

(责编：王仁宏、李源)

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