人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

三明将乐漠源乡：“五弦齐拨”奏响乡村振兴“协奏曲”

2024年02月21日17:20 | 来源：人民网－福建频道
小字号

　　“每次参加‘头雁比武’，都能激发自己的干事热情，思考如何更好地开展村里的各项工作、增加村财收入，提升村民幸福感。”福建省三明市将乐县漠源乡伍坊村书记张祖发说。

　　据了解，近年来，将乐县漠源乡坚持把党建引领作为推动乡村振兴的“红色引擎”，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，聚焦组织、产业、人才、文化、生态，“五弦齐拨”奏响乡村振兴“协奏曲”。

　　拨响“组织弦”，筑牢乡村振兴“桥头堡”。漠源乡坚持以“组织建设”为主线，将筑强战斗堡垒、强化组织保障作为推动乡村振兴发展的有效抓手，严格落实“三会一课”等制度，结合“创五优促五好”，抓实党员学习教育，开展“头雁比武”4次、支部书记联席会4次。建立“1+1+N”模式联动工作机制，即1名挂村领导+1名挂村干部+数名部门负责人，广泛收集群众关心关切问题，开展现场办公48场次，解决人居环境、民生保障、基础设施等方面问题23个。

驻村夜谈会。将乐县农业农村局供图

　　驻村夜谈会。将乐县农业农村局供图

　　拨响“产业弦”，增添乡村振兴“新动能”。漠源乡坚持牵好抓党建促产业发展这一乡村振兴的“牛鼻子”，发挥支部引领作用，深化“跨村联建”平台，建设“光伏发电+烤烟房”25座、特色农产品电商平台1个，增加村集体经济收入；依托乡贤创办杭州餐饮孵化企业，搭建“小吃升级”平台，开展小吃产业升级推介交流，漠源乡已有10余户餐饮店免费加盟，实现转型升级，门店订单量提高了50%。

　　拨响“人才弦”，配强乡村振兴“生力军”。漠源乡组织开办“青年大讲堂”，年轻干部每周轮流讲学，领导班子结合实际点评，开办大讲堂12期、乡村振兴“小节点”设计比武大赛1次。把经济发展一线作为干部成长的“主阵地”，老干部带新干部，一对一推进项目落实，实现项目建设和干部成长“双促进”。“在乡村振兴‘小节点’设计比赛中，收获很多。和组员一起讨论设计、看到成果落地建设，我感到非常自豪。”漠源乡年轻干部黄一凡说。

安全知识宣传进校园。将乐县农业农村局供图

　　安全知识宣传进校园。将乐县农业农村局供图

　　拨响“文化弦”，提振乡村振兴“精气神”。漠源乡把握群众需求，扎实开展群众性精神文明创建活动，不断完善新时代文明实践所（站）、群众文化广场、农家书屋等综合文化服务设施，建成新时代文明实践文化广场1个，设立文化宣传栏9个，组建党史学习教育、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等宣讲团队5支，积极开展慰问困难党员群众、关心关爱困境儿童、校园禁毒知识讲座等系列活动10余次，提升乡风文明水平，不断丰富党员、群众精神文化生活。“平时不忙的时候，我就带孩子来农家书屋看书，这里书的种类很多，可以培养孩子多阅读的习惯。”漠源乡漠源村村民潘长福说。

道路两旁的山樱花。将乐县农业农村局供图

道路两旁的山樱花。将乐县农业农村局供图

　　拨响“生态弦”，绘就乡村振兴“新画卷”。漠源乡以绿色发展为引领，坚守生态红线，把生态环境治理作为常态工作来抓，开展义务植树活动，新种植山樱花、银杏等绿植118株。持续改善水生态环境，完成水源地规范化建设项目及安全生态水系建设项目，提升水源品质，围绕漠村溪集镇段，打造小桥流水人家的“水美漠源”，全力助推乡村振兴。“以前一到下雨天，水龙头里的水就很浑浊，自从建设了集镇用水提升项目，现在水龙头里的水都很干净，可以放心用了。”漠源乡坡坑村村民邱五金开心地说。（刘含曦）

(责编：王仁宏、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
逐梦沃野 “新农人”领跑乡村振兴致富路
　　春节过后，在河南省长垣市樊相镇八里井村金银花种植基地里，谷建军正在忙着对金银花进行冬剪养护。再过几个月，便是金银花丰收的季节。…
行业合作助力中沙资本市场联通融合
　　人民网北京2月21日电 （记者孙阳）2月20日，在上海证券交易所和沙特证券交易所的见证下，易方达基金与沙特资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录，双方将在投资领域开展交流与合作。该合作备忘录在利雅得举办的2024年沙特资本市场论坛上签署。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部