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数字适老化不能止于修修补补

康琼艳
2024年02月22日09:06 | 来源：经济日报
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数字技术快速发展和应用，为人们的生活带来很大便利，同时也使部分老年人感到无所适从。为此，应提升数字适老化水平，让老年人同享数字化发展红利。

老年人容易出现视力、听力、认知等方面的障碍。当下，一些数字产品和服务缺乏对老年群体的考量，交互页面过于复杂、操作不够便捷，老年人不敢用、不会用等问题较为普遍。

推动数字适老化改造，帮助老年人更好融入数字社会，关乎老年人的生活质量。近年来，我国互联网适老环境有了一定程度改善。多项首创性、引领性适老标准规范出台，2577家网站和手机App完成改造，“一键呼入人工客服”尊老专线累计服务人次超3亿……在各方共同努力下，老年人与网络之间的“鸿沟”正逐渐变窄。

不过，数字适老化不能止步于“大屏幕、大字体、大音量、大电池容量”，要从根本上打造更加周到细致、切合老年人需要的适老化数字环境。

一方面，应鼓励各类经营主体加强老年辅助技术的研发及产业化，对现有数字化产品及服务进行适老改造。这些既需要有关部门的政策支持和引导，也需要生产商积极参与、主动而为。

另一方面，要解决实际痛点，不断降低老年人便捷上网的门槛。注重提升网络使用体验，破解广告多、内容质量低、恶意安装程序、找不到老年模式切换入口等难题。

此外，还应帮助老年人从心理认知、学习能力、使用习惯等诸多方面，克服对数字技术的“畏难情绪”，全面跟上数字社会的发展步伐。组织多种形式的培训讲座、现场课堂，为老年人学习新技术、使用新产品提供渠道。注重提升老年人信息辨别能力，不被“养生党”等虚假信息迷惑；增强个人信息保护意识，远离网络诈骗。

总之，数字适老化不能停留于修修补补，而是要逐渐做到全面覆盖，不留死角。这是一个需要多方参与、持续发力的长期过程。

(责编：王震、陈键)
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