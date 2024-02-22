“华龙一号”再传捷报 漳州核电二期工程开工
2024年02月22日20:57 | 来源：新华社
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2月22日，被誉为“国家名片”的我国自主三代核电“华龙一号”批量化建设再传捷报。中核集团漳州核电二期工程3号机组浇灌核岛第一罐混凝土，标志漳州核电二期工程建设序幕全面拉开。
“漳州核电二期工程以一期工程为参考设计，充分考虑一期工程已实施的重要技术方案、经验反馈。在此基础上实施了包括安全可靠性提升、先进性技术应用、经济性提升及重要设备国产化在内30余项重要设计改进。”中核集团漳州能源工程总经理邹德麟说，工程投产后，将进一步优化福建省能源结构，对促进福建省绿色低碳转型和经济高质量发展具有重要意义。
作为我国首个“华龙一号”批量化建设项目，漳州核电项目规划建设6台百万千瓦级华龙机型核电机组，总装机容量约720万千瓦。漳州核电工程1号机组预计2024年内投产发电；2号机组正在进行堆内构件安装等冷试相关准备工作。
据了解，“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度，能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求；同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵。（记者吴剑锋、林善传）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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