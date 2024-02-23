新华社北京2月22日电（吉宁 张章）京津冀协同发展十年，交上一份优异的成绩单。京津冀三地经济总量连跨5个万亿元台阶，2023年三地经济总量达到10.4万亿元，是2013年的1.9倍，区域整体实力持续提升，高质量发展蹄疾步稳。这是记者22日从京津冀协同发展十年成效新闻发布会了解的信息。

北京市协同办副主任、京津冀联合办常务副主任刘伯正表示，十年来，北京牢牢牵住疏解非首都功能“牛鼻子”，深入开展疏解整治促提升专项行动，退出一般制造业企业超3000家，疏解升级区域性专业市场和物流中心近1000个，利用拆违腾退空间实施绿化超9200公顷，城乡建设用地减量130平方公里。北京科技、商务、文化、信息等高精尖产业新设经营主体占比由2013年的40.7%上升至2023年的66.1%。

雄安新区绘就“未来之城”新画卷。刘伯正表示，雄安新区“1+4+26”规划体系和“1+N”政策体系基本建立，292个重点项目累计完成投资6500多亿元。“四纵三横”高速公路和对外骨干路网全面建成，京雄城际和雄安站建成投运。首批疏解央企总部建设进展顺利，北京交通大学等4所高校雄安校区和北京大学人民医院雄安院区开工建设，央企在雄安设立子公司及各类分支机构200多家。

北京城市副中心城市框架全面拉开，保持千亿级投资强度。北京艺术中心、北京城市图书馆、北京大运河博物馆三大文化建筑亮相，副中心站综合交通枢纽、东六环路入地改造全面提速，城市副中心承载力和吸引力稳步增强。北京市级机关两批集中搬迁工作顺利收官，61家北京市属国企及下属企业实现落户。

协同创新和产业协作是京津冀区域高质量发展的重要支撑。记者了解到，北京流向津冀技术合同成交额由2013年的71.2亿元增长至2023年的748.7亿元，年均增长率26.5%。中关村企业在津冀两地设立分支机构超1万家。北京企业对津冀两地企业投资4.9万次，投资总额2.3万亿元，“北京研发、津冀制造”模式加速形成，确定“六链五群”产业协同新格局，绘制生物医药等6条重点产业链图谱。

(责编：王震、陈键)

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