通红的鼻尖和脸蛋，呼气冻出的冰茬挂满帽檐，我挤在游客队伍中，排队两小时，只为抢到离舞台最近的位置。零下20摄氏度的寒冷挡不住游客们的热情，冰天雪地里响彻欢声笑语。

龙年春节前夕，我这个来自热带的“加勒比洋芋”加入“南方小土豆”，来到了我从小就梦想的地方：中国“冰城”哈尔滨。中国北方的美丽和热情远超我的预期，更让我惊异的是这里集聚的人气与商机。

风景如画的松花江畔，一场盛大的雪地派对在哈尔滨冰雪大世界上演，几万名游客随着电音节拍快乐舞动。这里因此成为这个冬天中国最流行的旅游打卡地之一。

在这里，我结识了这个冬天当地最火的DJ——38岁的“左右哥”。在冰雪大世界当了12年主持人的他对我说：“几年前，观看演出的游客每天只有几个人，今年增长到几万人。”

2月15日24时，本届哈尔滨冰雪大世界正式闭园，运营61天累计接待游客271万人次。两个月的运营季，“左右哥”的短视频账号粉丝数从刚开园的57万，增长到350万。

作为中国东北地区的经济重镇，哈尔滨是中国冰雪产业发展的风向标之一。多年来，这座城市通过举办冬季运动会和冰雪娱乐活动等活动，持续开发和运营冰雪资源，努力让“冷资源”成为“热经济”。

我在旅途中深刻感受到这份热度：哪怕夜幕已深，中央大街的游客依旧熙熙攘攘；主要景点的门票数周前就已售罄；在早市要花上一小时排队才能尝到香脆的油炸糕；想要滑一次长达500米的冰滑梯，需要排队至少4小时……

2024年元旦假期，哈尔滨曾创下3天304.79万人次游客量、59.14亿元旅游总收入的历史记录。春节期间，2月10日至17日，哈尔滨累计接待游客1009.3万人次，日均同比增长81.7%；实现旅游总收入164.2亿元，同比增长235.4%。

一位在红专街早市销售冻水果的摊主告诉我：“今年销售额增长了十倍，一些南方来的游客会购买一两百斤冻水果邮寄回家。”

来自中国南方省份广东的张福礼和全家一起来哈尔滨欢度新年。这是他们第一次在外地旅行过年。他说：“在广东基本没机会见到雪，我们被这里的冰雪美景深深吸引，感受到祖国的地大物博，这个年过得很有意义。”

在中央大街，我碰到了来自巴基斯坦的小伙阿里。他曾在东北农业大学留学，这次是和朋友重游哈尔滨。“我非常想念这里的冬季美景。我爱中国，很高兴能再次回到我的第二故乡哈尔滨。”阿里兴奋地告诉我。

哈尔滨旅游的火爆只是中国“冰雪热”的一个缩影。大力发展冰雪产业，带动三亿人参与冰雪运动，中国举办冬奥会时提出的愿景已照进现实。

根据官方统计数据，目前中国拥有近2000个冰场、雪场，预计2025年中国冰雪运动产值将达到1万亿元。

冰雪运动已成为不少中国人的休闲方式。哈尔滨市民梁伟婕选择在亚布力滑雪场度过龙年第一天。她说：“大年初一来滑雪，为新的一年‘剪彩’，酣畅淋漓、非常痛快。”

中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2024）》预测，2023至2024年冰雪季，中国冰雪休闲人数有望首次超过4亿人次，冰雪休闲旅游收入有望达到5500亿元。报告显示，2022至2023年冰雪季，冰雪休闲旅游人均消费为1119元，是2022年中国旅游人均消费的1.39倍。

除冰雪运动外，冰雪装备、冰雪旅游、冰雪文化全产业链也正在快速发展，目前中国从事与冰雪旅游相关的企业数量达1.2万余家。

过去，东北长时间的低温期被当地居民视为负担，如今却成为发展旅游的新动能。精美绝伦的冰雕艺术、欢乐刺激的冰雪项目、热气腾腾的铁锅炖大鹅……越来越多国内外游客，被这里丰富的冰雪文化和独特的冬季体验吸引而来。

在火爆出圈的哈尔滨冰雪旅游里，我亲身感受到了中国经济的火热活力。

（作者为新华社古巴籍记者塞尔希奥·戈麦斯) 新华社北京2月22日电

(责编：王震、陈键)

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