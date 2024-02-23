据新华社北京2月22日电（记者魏弘毅 唐诗凝）商务部新闻发言人何亚东在商务部22日举行的例行新闻发布会上表示，在新春消费旺季和各项政策措施带动下，预计一季度消费市场呈现平稳增长态势。

何亚东介绍，龙年春节期间消费市场年味浓、活力足、人气旺，销售较快增长，呈现出活动丰富多彩、商品销售亮点纷呈、服务消费快速增长、新型消费动能释放、农村消费活力迸发等特点。

具体来看，春节期间多项消费数据亮眼。其中，电影票房80.16亿元，创春节档票房历史新高；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%；全国示范步行街客流量、营业额分别增长32.9%和36.1%；商务部重点监测电商平台即时零售销售额同比增长32.2%，一些大型连锁超市绿色有机食品销售额增长近20%，部分电商平台骑行装备、滑雪装备销售额增长五成以上。

值得注意的是，为期一个月的“2024全国网上年货节”于2月17日圆满收官。活动期间，全国网络零售额约1.2万亿元，较去年日均增长近9%，相比往年活动体现出参与度更高、年节味更浓、焕新力更强等特点。

(责编：王震、陈键)

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