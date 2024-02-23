新华社北京2月23日电（邓孟、郭明芝）2月23日，第三届“天宫画展”在中国空间站开展。正在太空出差的神舟十七号航天员乘组在轨展示和介绍了新时代青少年畅想中国式现代化的美丽画卷。

本届画展自2023年10月正式启动征集，最终53幅画作从2万多幅报名作品中脱颖而出，随天舟七号货运飞船进入中国空间站。据介绍，画展以“孩子眼中的中国式现代化”为主题，围绕“人口规模巨大的现代化”“全体人民共同富裕的现代化”“物质文明和精神文明相协调的现代化”“人与自然和谐共生的现代化”“走和平发展道路的现代化”等专题进行展示。

作为全国青少年广泛参与、依托中国空间站这一“窗口”打造的航天特色文化品牌，“天宫画展”至今已成功举办三届，在社会上特别是青少年中产生良好反响。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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