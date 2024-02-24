金观平

原标题：重大项目建设争先更要争效

新春伊始，许多地方把重大项目建设作为推动高质量发展的着力点，集中开工建设，力争开好局、起好步。

重大项目建设是牵动经济发展的“火车头”，也是推动经济社会高质量发展的重要抓手。无论科技创新、产业发展还是民生改善，最终都要落实到具体项目上。重大项目聚集了资金、人才、技术等多种生产要素，涉及领域广，惠及主体多。抓好项目建设这个抓手，就能最大程度集中优势力量，有效带动和盘活社会资源，充分发挥各种要素功能。

不过，抓项目促发展既需要火热的干劲，也需要清醒的认识，避免急功近利、一哄而上，走低水平重复建设的老路，争先的同时更要争效。

当下，谋划项目尤其要注意突出培育新质生产力。发展新质生产力是推动科技创新和产业创新的方向和抓手。在重大项目布局中，应更多关注新的科学技术、新的生产方式和新的产业形态，根据地方特色和优势产业进行项目投资规划，使资源配置到以新科技、新产业、新要素为主要驱动力的领域，挖掘更具创新性、引领性的前沿生产力，重塑经济发展“筋骨”，孕育发展新动能。

今年多地围绕科技创新等布局项目建设，涉及的产业链条长、应用范围宽，投资规模较大，注重“带动性”显得尤为重要。政府在重大项目建设中要注意转变角色，一方面，通过财政支持、发行债券、银行信贷等手段多元化筹集资金，并注重优化资金配置方向；另一方面，进一步完善制度环境，强化要素服务保障，构建多元化投融资体系，推动重大项目建设顺利落地。

注重提质增效，要贯穿始终。相关部门应主动对接企业需求，集中力量解决项目推进中的难点；将项目建设与运营统筹考虑，强化要素保障，增强效率意识，真正发挥好重大项目“一举多得”作用；对重大工程建设中存在的问题，深入调研并量身定制解决方案，进一步优化服务；加强监管和评估，确保建设质量和效益，做好风险管控。

当前，不少地方在部署重大项目建设时强调真抓实干，追求实效。如江西提出持续推进项目清单化、清单节点化、节点责任化，确保有力有序推进；云南提出要坚持和完善重大产业项目调度机制，采取针对性措施，力争每季度每年都有新进步；等等。只有将这些工作做细做实，才能真正将重大项目转化成经济高质量发展的动力和后劲。

(责编：杨曦、李楠桦)

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