董碧娟

原标题：专项债发行稳健开局

截至2月20日，已有20多个省份成功发行今年首批或前两批政府债券。大部分省份一季度拟发行的新增债券以专项债为主。

总体看，有关部门和地方在统筹考量财力状况、债务风险水平以及发展需求的基础上，推动相关工作稳健开局。

呈现区域分化

据财政部国库司有关负责人介绍，2023年12月，财政部依法履行审批程序后，已向各地提前下达了部分2024年的新增地方政府债务限额，支持重大项目建设，推动形成实物工作量，充分发挥地方政府债券对经济的拉动作用。

“综合各省一季度发行计划看，在当前财政经济形势总体向好、但爬坡压力依然较大的整体环境下，各省面临的财政债务状况有所分化，政府债券发行规模和结构存在一定差异。”中国财政科学研究院金融研究中心研究员封北麟表示。

浙江一季度计划发行新增债券中，一般债券158.7亿元，专项债券1200亿元。山东一季度计划发行新增债券1500亿元，均为专项债券。四川一季度拟发行新增专项债券1200亿元。

专家认为，从一季度发行计划看，东部省份的专项债发行总体保持一定增速，反映出东部省份因经济回升向好、经济规模较大，对具有一定收益性的公共基础设施的需求仍然较大，专项债发行仍有较大空间。

支持重大项目

2月5日，安徽2024年首批地方政府债券在上海成功发行。此次发行均为新增专项债券，全部用于支持续发项目建设，涉及365个项目，共计185.32亿元。“今年我们将优先支持在建项目和前期准备工作充分的成熟项目，早发快用政府专项债券，切实加强项目全流程管理，着力提升债券资金使用效益。”安徽省财政厅有关负责人表示。

河南近期成功发行政府债券526.37亿元，均为新增债券。其中，新增一般债券83.35亿元，主要用于道路、桥梁等基础设施建设项目；新增专项债券443.02亿元，将用于685个项目的建设，覆盖市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农林水利、生态环保、保障性安居工程等重点领域。

“专项债券既是实施宏观调控的重要财政工具，也是地方政府补短板、增后劲、带动扩大有效投资的重要手段。”中国社会科学院财经战略研究院研究员汪德华介绍，2023年安排地方政府专项债券规模达3.8万亿元，优先支持成熟度比较高的项目和在建项目，聚焦重点，不“撒胡椒面”，专项债投资领域扩大到11个，专项债用作项目资本金范围扩展至15个方面。

合力增强效能

为推动专项债管理提质增效，各地加强探索出实招。比如，北京市加强政府债券“借用管还”全链条管理，2023年启动提前偿还专项债券试点工作，节约利息支出超七成。

不少地方通过建立专家库、建设评审系统、优化评审指标等方式，加速构建科学、规范、便捷的专项债项目成熟度评审机制。有的省份还通过严格执行专项债券资金投向领域禁止类项目清单和违规使用专项债券处理处罚机制等方式，加强地方政府债券管理。

“要进一步强化政府债券特别是地方政府专项债券管理，适度扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，保障重点项目建设资金需求，引导带动社会有效投资，提高债券资金使用效益。”汪德华表示，应注重各项政策之间的协调配合，做好资金拨付和项目落地之间的衔接。

“各地要进一步管好用好专项债券资金，推动一批交通、水利、能源等利当前惠长远的重大项目建设。同时，对于不同区域而言，地方债工作也要有所侧重。”封北麟认为，对于债务压力较大地区，要多渠道、多元化解决偿债资金来源。对于债务风险较小地区，要优化债券发行管理工作，增加实物工作量，提升政府投资拉动经济增长的效能，促进区域经济高质量发展。

(责编：杨曦、李楠桦)

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