记者2月24日从中远海运集团了解到，2月23日，上海港海铁联运网络新增一城，安徽宣城至上海洋山港的海铁联运直达首发班列从巷口桥铁路货场出发，前往上海芦潮港站，这一线路将会有效助推长三角“一体化物流”融合发展。

23日，一列装有106个标准集装箱的列车从安徽宣城发出，一天之内到达上海芦潮港站，车上的光伏产品将在上海洋山港“换乘”巨轮运往欧洲。

近年来，宣城光伏产品出货量每年以倍速增长，远销全球30个国家和地区。本次开通的“宣城—上海洋山港”海铁联运直达班列，计划采用周班、当日送达的运行模式，提供门到门、点到点、“到站即到港”的一站式服务，为宣城及周边地区的外贸进出口企业提供一条高效、便捷、经济、稳定的出口物流通道。

上海港海铁联运有限公司副总经理赵承保说：“我们的海铁联运业务已经覆盖全国42个城市，2023年组织开行班列7800多列，完成集装箱运输量71.86万标准箱，增速达到30%以上。”

上海港正在持续加强集疏运通道建设，通过海铁联运连接内陆货运资源与港口的航线资源，尤其是在长三角地区，形成双向辐射、双向发力的物流系统，为上海国际航运中心打造更加完备、更加高效的物流生态圈。（记者贾远琨）

(责编：卫嘉、白宇)

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