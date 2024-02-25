衣宝廉

原标题：【院士谈科技自立自强】做科研就像爬楼梯

【院士谈科技自立自强】

党的二十大报告强调，“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“加快规划建设新型能源体系”。

要实现“双碳”目标，必须大力发展可再生能源。利用可再生能源电解水制氢，不仅储能方式廉价，同时是实现可再生能源再分配，解决可再生能源地区分布不均的重要举措。

当前，全球主要发达国家均高度重视氢能产业发展，氢能已成为加快能源转型升级、培育新经济增长点的重要战略选择。虽然，我国可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力，但总体而言，我国氢能产业仍处于发展初期，除碱水电解槽制备和应用外，亟待解决产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础性制度滞后等问题。

正视差距，科研人员更应该提振信心，以“坐冷板凳”的精神解决好技术发展中的问题。

20世纪70年代末，我国氢燃料电池的发展遭遇重大挫折，但面对诸多问题，我始终认为，燃料电池是对国家有用的项目，一定要坚持下去。之后，我们通过研制氢、氧传感器，电解水制氢等方式“自救”，不仅突破了诸多技术瓶颈，还为国家氢能产业发展培养了一批技术人才。特别是氢燃料电池车在2008年北京奥运会、2010年上海世博会和2022年北京冬奥会等重大场合的惊艳亮相，很大程度上依赖于这一阶段的装备、技术积累和人才储备。

60多年的科研经历，让我深感做科研就像爬楼梯，需要科研人员静下心来，一级一级台阶往上走，一个一个问题去解决，只有坚持下去，才能在科学研究中不断进取，不断产出创新性成果。

在我国，氢能源科技发展面临一些具体问题，如绿氢制备和储运费用高、燃料电池电堆和系统制备成本高、加氢站建设费用高等，我认为可以推进燃料电池车的商业化作为氢能源科技的突破口。对此，我的建议是：

首先还是要加强应用基础研究。实现氢能源科技自立自强，必须建立在坚实的基础研究和原始创新的根基上。

同时要大幅发展可再生能源制氢。利用我国丰富的可再生能源发电，大力发展质子交换膜电解水制氢，有计划建设纯氢输送管道，还要探索通过天然气管网运氢，并在需氢终端采用膜分离技术提取纯氢。

第三是以“先商后乘”的发展路径，推进燃料电池车的商业化。燃料电池比能量高，在长程、重载商用车应用上优势明显，而且商用车有相对固定的行驶路线，对加氢站依赖程度较低。而随着加氢站的普及、新技术的突破，燃料电池也定将进军乘用车市场。

（作者：衣宝廉，为中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员）

(责编：方经纶、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经