本报记者 陆健 本报通讯员 王嘉斌 方思懿

原标题：打造高素质高技能产业大军

【筑梦现代化 共绘新图景·代表委员履职记】

“你们看新闻了吗？C919首次服务春运，我们也出了一份力。”刚一见面，浙江湖州太平微特电机有限公司研发中心主任施文美就自豪地向记者介绍，“作为商飞的供应商，国产大飞机用了不少我们公司的新产品，比如发动机上的传感器、点火装置等产品。这既是认可，更是鞭策，激励我们不断创新。”

施文美所在的公司靠着创新研发，突破了多项关键核心技术，生产的电梯开门电机产品全球领先。她也从一个普通一线工人起步，成长为特种电机行业的专家。2023年，她带领研发团队完成了150多项新产品的研发，不少已实现量产，主要应用于航空、航天、航海、深潜等领域。

作为全国人大代表，施文美在履职期间主动作为，深入基层宣讲全国两会精神，参加长三角全国人大代表联合调研，开展学习调研……她履职的焦点从身边人、身边事出发，每个月的行程都安排得满满当当。

在施文美看来，企业要成为高质量发展的生力军，必须实现创新驱动，而创新的前提是培养一大批高素质人才，包括高素质的技能人才。深耕一线岗位30年让她切身体会到，不管什么岗位，只要不懈努力，都能做出一番成就。“现在有些年轻人失去了这份耐心，这跟社会上的偏见有很大的关系。”她说，要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，大力发展职业教育，建立产学研一体的社会实践平台，进一步推动全社会形成崇尚技能、尊重技能、学习技能的良好氛围。

施文美在工作和调研中发现，不少企业面临技术工人需求旺但招引难的问题，而职校学生又有求职、入职难的困惑。“这些问题在培养阶段就可以解决。”她发现职业院校配备的材料、设备等较少，学生实操能力较差，而企业与学校的合作，正好形成有效互补。

“推进校企合作，可双向赋能，打造新时代高素质、高技能产业大军。”她准备在今年全国两会上建议，整体统筹各地职业院校专业发展体系，推动区域产业与专业高校紧密联系；同时鼓励各行业企业全面参与教育教学各个环节，共建一批现代产业学院，形成多主体协同育人的人才培养模式。

(责编：方经纶、杨迪)

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