本报记者 张士英 本报见习记者 李家欣

原标题：选育更多优质高产水稻品种

【筑梦现代化 共绘新图景·代表委员履职记】

眼下正值水稻育种前期的选种、小材料分包时期，在黑龙江省农业科学院绥化分院实验室里，全国人大代表、黑龙江省农业科学院绥化分院副院长聂守军在整理实验数据之余，认真准备着要在今年全国两会上提交的建议。

“聂老师，今年种啥品种啊？您给拿个主意，推荐推荐。”不时有电话打进来。

从事水稻育种工作27年，聂守军常年奔忙在田间地头，被农户亲切地称为“聂水稻”。常下地、常观察，他练就了一双“火眼金睛”，一眼就能辨认出不同品种稻苗的差异。“熟能生巧，眼神儿自然就练出来了。”聂守军哈哈一笑。

“育种是一个漫长的过程，常规选育一个新品种，从杂交到试验再到品种的审定需要十二三年，要下笨功夫和苦功夫。”在聂守军看来，想要育成一个新品种并不难，但要选育出既高产又优良的品种难上加难，失败是家常便饭。

“让中国饭碗装更多中国粮食”这个信念一直支撑着聂守军：“黑龙江是我国最大的优质粳稻主产区，但我刚参加工作那会儿，全省主栽的大多是外国的品种，作为育种人，我倍感压力，心里憋着一股劲。”

扎根黑土地，躬身耕耘，聂守军和团队将水稻常规育种与生物育种技术相结合，选育优质、多抗、广适水稻新品种70余个，获得植物新品种权40余项。育成的“绥粳”系列品种可辐射黑龙江省水稻主栽区二、三积温带大部分地区，目前年推广面积在1500万亩以上，约占全省水稻种植面积的25%左右。

值得一提的是，“绥粳18”新品种实现了优质、高产、多抗等多优集成，2017、2018年全国单年推广面积第一，是目前我国推广面积最大的香稻品种。去年全国两会期间，聂守军还把“绥粳18”种子带到了会议现场。

今年两会，聂守军将关注点放在种质资源的创新上。“种子是农业的‘芯片’，种质资源又是育种创新的‘芯片’，是培育优质、高产、抗逆农作物新品种的‘核心’基础。作物育种成效如何，很大程度上取决于掌握种质资源的数量和对其性状表现及遗传规律的研究深度。”聂守军认为，解决种业“卡脖子”问题关键在于种质资源的研究和创新。

他建议进一步密切科研单位与企业的合作，加速农业科技成果转化落地，加大对基层科研单位育种平台建设的支持力度。“我最大的梦想就是让黑土地种上龙江人自主选育的优质高产水稻品种。”聂守军坦言，“作为一名人大代表，我始终将目光放在国家种业振兴和农民生活幸福上。”

(责编：方经纶、杨迪)

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