记者2月25日从最高人民检察院获悉，最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》，决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。

根据方案，此次专项行动主要有14项重点工作举措，分别是：

严惩破坏公平竞争领域犯罪；

严惩民营企业内部腐败犯罪；

开展对公司实控人、高管背信损害公司利益行为的监督治理；

开展“空壳公司”专项打击治理；

以“挂案”清理为抓手，加强对涉企案件的立案监督；

依法稳慎适用强制措施；

开展涉罪单位财产性判项执行专项监督和侵害企业合法权益犯罪的刑事裁判涉财产部分执行法律监督；

加强对涉企民事生效裁判和执行案件的监督；

加强对涉企行政诉讼监督中的行政生效裁判案件和行政违法行为的监督；

开展公益诉讼监督；

加大控告申诉案件办理力度；

加强对民营企业的产权保护；

深化知识产权检察综合履职；

深化涉案企业合规改革。

方案要求，各级检察机关要结合司法办案，深入开展诉源治理。坚持治罪与治理相结合，针对司法办案反映出的涉案企业内部管理问题，鼓励、引导民营企业加强自身合规建设，促进民营企业健康发展，促进民营企业家健康成长。要加大以案释法和法治宣传力度，引导民营企业家及内部人员增强法治意识，推动建设法治民营企业、清廉民营企业。（记者刘硕、邢拓）

最高人民检察院（资料图）

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经