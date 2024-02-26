商务部新闻发言人就美以涉俄因素制裁多家中国实体答记者问
2024年02月26日14:32 | 来源：商务部新闻办公室
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有记者问：近日，美国以涉俄因素制裁多家中国企业，请问中方对此有何评论？
答：中方注意到有关情况。美方做法是典型的单边制裁、“长臂管辖”和经济胁迫，破坏了国际经贸规则和秩序，损害了全球产业链供应链安全稳定，中方对此坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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