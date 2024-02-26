2023年海信系电视全球出货量2611万台 蝉联全球第二
2024年02月26日15:31 | 来源：环球网
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原标题：2023年海信系电视全球出货量2611万台 蝉联全球第二
2月23日，权威市场调研机构Omdia发布的数据显示，2023年海信系电视全球出货量2611万台，蝉联全球第二，同比增长6.4%，在全球TOP5品牌中连续两年增长最快。
此前不久，另一权威机构奥维睿沃发布的数据同样显示，2023年海信系电视出货量蝉联全球第二，在全球TOP5电视品牌中连续6年持续增长，展现出强大的发展韧性。
在海外市场，海信坚持“自主品牌出海”及“高端出海”，优化全球产业布局，借助体育赛事营销，提升品牌力、渠道力、产品力。Omdia数据显示，2023年海信系电视海外出货同比增长13.9%。
在中国市场，奥维云网全渠道监测数据显示，2023年海信系电视零售量占有率为26.86%，零售额占有率为29.05%，均位于行业第一；在98英寸及以上大屏市场，海信系电视量额占比首位。
(责编：曹淼、李源)
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