新华社北京2月26日电（记者胡喆、宋晨）中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录，我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设；中国航天科技集团有限公司计划安排近70次宇航发射任务，发射290余个航天器，实施一系列重大工程任务。

2月26日，航天科技集团在京发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》并介绍2024年宇航任务整体情况，这是记者从会上了解到的信息。

据悉，2024年，航天科技集团计划安排近70次宇航发射任务，发射290余个航天器，实施一系列重大工程任务：完成长征六号丙运载火箭和长征十二号运载火箭首飞任务；空间站进入常态化运营模式，年内完成2次货运飞船、2次载人飞船发射任务和2次返回任务；推进探月四期工程，发射鹊桥二号中继星、嫦娥六号探测器，实现世界首次月球背面南极采样返回；发射海洋盐度探测卫星、电磁监测卫星02星、中法天文卫星、实践十九号等多颗民用卫星，满足各行业用户应用需求；加速推进建设航天科技集团“新一代商业遥感卫星系统”。

2024年，航天科技集团研制任务持续保持高强度，将全面推进载人月球探测工程、深空探测工程，持续推动新一代近地载人飞船、嫦娥七号、天问二号、静止轨道微波探测卫星等为代表的200多颗航天器研制工作，开展230余发运载火箭组批投产，完成多项商业航天和整星出口合同履约工作。

据介绍，航天科技集团还将完成多次商业发射任务，并将公开对外发布运载余量信息，向商业用户提供发射和搭载机会，为各类客户提供快速、稳定、可靠的“一站式”发射服务。面向国家重大战略和经济社会发展需要，实现北斗应用向系统集成和增值服务延伸，发挥集团公司天地一体化优势和卫星通信、导航、遥感综合应用优势，不断将卫星应用融入新兴领域，支持重点区域经济发展。

此外，蓝皮书显示，中国航天2023年实施67次发射任务，位列世界第二，研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新中国最高纪录，其中长征系列运载火箭47次发射全部成功，累计发射突破500次，其他商业火箭发射20次。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经