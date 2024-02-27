四举措提升工业企业数据保护能力
2024年02月27日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：四举措提升工业企业数据保护能力
新华社北京2月26日电（记者王悦阳、张辛欣）工业和信息化部近日发文提出，将从增强数据安全保护意识、开展重要数据安全保护、强化重点企业数据安全管理、深化重点场景数据安全保护四方面提升工业企业数据保护能力。
这是记者26日从工业和信息化部获悉的。
据了解，工业和信息化部印发的《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026年）》围绕提升工业企业数据保护、数据安全监管、数据安全产业支撑三类能力，明确提出11项任务。
方案明确，到2026年底，工业领域数据安全保障体系基本建立。数据安全保护意识普遍提高，重点企业数据安全主体责任落实到位，重点场景数据保护水平大幅提升，重大风险得到有效防控。数据安全政策标准、工作机制、监管队伍和技术手段更加健全。数据安全技术、产品、服务和人才等产业支撑能力稳步提升。
工业和信息化部相关负责人表示，方案是指导未来三年工业领域数据安全工作的纲领性规划文件，以“到2026年底基本建立工业领域数据安全保障体系”为总体目标，分别从企业侧、监管侧、产业侧等方面明确各工作目标，致力于实现企业保护水平大幅提升、监管能力和手段更加健全、产业供给稳步提升。
(责编：罗知之、陈键)
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