本报记者 孟歆迪

原标题：上海出台21条措施直面企业诉求

上海市市场监管局日前直面经营主体诉求，出台《深化经营主体登记管理改革优化营商环境的若干措施》，提升服务质量和管理效率。

措施涉及加强数字赋能、聚焦国家战略、强化制度创新、加强信用赋能、加强规范统一等5个方面，共21条。措施一方面全面提升便利化、精准化、智能化服务水平，深化集成办、网上办、掌上办、码上办、免申办等服务模式，方便创业办事；另一方面聚焦企业急难愁盼问题，减少企业感受与政策间的“温差”。

记者注意到，相较以往，这次措施关注的问题更加具象。比如，登记的场地资源释放、企业公章丢失等都是具体操作问题，但却是困扰企业的“老大难”问题。

“上家搬走的时候没有去办注销手续，因为同一个地址没办法开两张执照，就招不到新的承租方。”上海海锦房地产有限公司紫荆广场副总经理陶伟说。上海市市场监管局在走访楼宇、商场中发现，很多承租方搬走的时候没有做好“收尾”工作，给管理方新一轮的招商造成了很大困扰，他们迫切希望得到市场监管部门的帮助。

带着企业诉求，上海市市场监管局组织专家、基层业务骨干在法律和实务层面开展多轮研讨，论证了“释放同一场地登记资源”的风险性和可行性，最终形成了措施中的第十二条。第十二条规定，“原经营主体已搬离但未及时办理住所变更登记，产权人或其授权人出具原房屋租赁关系解除的证明的，登记机关可以将该场所登记为新入驻经营主体的住所”。其实，远不止第十二条，记者了解到，措施里的许多条款都是上海市市场监管局通过走访、座谈、调研、12345热线梳理等渠道，收集的“一手”意见和建议，最终形成了直面企业诉求的这些措施。

“我们越来越深刻地感受到对营商环境最有发言权的就是经营主体。他们的感受是最直接的。所以这次登记管理改革，我们把企业的合理诉求作为改进工作的切入点。”上海市市场监管局副局长彭文皓说。

(责编：罗知之、陈键)

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