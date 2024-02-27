人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海出台21条措施直面企业诉求

本报记者 孟歆迪
2024年02月27日08:54 | 来源：光明日报
小字号

原标题：上海出台21条措施直面企业诉求

上海市市场监管局日前直面经营主体诉求，出台《深化经营主体登记管理改革优化营商环境的若干措施》，提升服务质量和管理效率。

措施涉及加强数字赋能、聚焦国家战略、强化制度创新、加强信用赋能、加强规范统一等5个方面，共21条。措施一方面全面提升便利化、精准化、智能化服务水平，深化集成办、网上办、掌上办、码上办、免申办等服务模式，方便创业办事；另一方面聚焦企业急难愁盼问题，减少企业感受与政策间的“温差”。

记者注意到，相较以往，这次措施关注的问题更加具象。比如，登记的场地资源释放、企业公章丢失等都是具体操作问题，但却是困扰企业的“老大难”问题。

“上家搬走的时候没有去办注销手续，因为同一个地址没办法开两张执照，就招不到新的承租方。”上海海锦房地产有限公司紫荆广场副总经理陶伟说。上海市市场监管局在走访楼宇、商场中发现，很多承租方搬走的时候没有做好“收尾”工作，给管理方新一轮的招商造成了很大困扰，他们迫切希望得到市场监管部门的帮助。

带着企业诉求，上海市市场监管局组织专家、基层业务骨干在法律和实务层面开展多轮研讨，论证了“释放同一场地登记资源”的风险性和可行性，最终形成了措施中的第十二条。第十二条规定，“原经营主体已搬离但未及时办理住所变更登记，产权人或其授权人出具原房屋租赁关系解除的证明的，登记机关可以将该场所登记为新入驻经营主体的住所”。其实，远不止第十二条，记者了解到，措施里的许多条款都是上海市市场监管局通过走访、座谈、调研、12345热线梳理等渠道，收集的“一手”意见和建议，最终形成了直面企业诉求的这些措施。

“我们越来越深刻地感受到对营商环境最有发言权的就是经营主体。他们的感受是最直接的。所以这次登记管理改革，我们把企业的合理诉求作为改进工作的切入点。”上海市市场监管局副局长彭文皓说。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中消协发布春节消费维权舆情报告
　　人民网北京2月27日电 （记者孙博洋）26日，中消协发布了《2024年春节消费维权舆情分析报告》，报告显示，交通出行、景区旅游、文化娱乐、消费服务等方面维权热度较高。 中消协此次发布的报告在2月9日至2月18日共计10天监测期内，共收集到“消费维权”相关信息21,575,207条，日均约216万条。…
2024年中国航天预计实施100次左右发射任务
　　人民网北京2月26日电 （记者赵竹青）2月26日，中国航天科技集团有限公司发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》（以下简称蓝皮书），介绍2024年宇航任务整体情况。蓝皮书指出，2024年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部