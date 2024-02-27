原标题：打破“时空限定” 冰雪运动点燃经济新动能

【专家学思】

第十四届全国冬季运动会正在内蒙古如火如荼地进行。值得一提的是，本届运动会上不少南方代表团获得亮眼成绩，他们大多来自少雪的南方地区，却在冰雪运动的赛场上成功取得突破。“十四冬”吸引了更多地区、更多人群参与其中，是中国冰雪运动“南展西扩东进”战略深入推进的成果展示。冰天雪地也是金山银山，近年来，在一系列政策的强力牵引下，各种冰雪运动项目走进大众视野，冰雪运动由意识观念层面上升到行为实践层面。全民锻炼热情高涨，运动氛围浓厚，群众基础愈发坚实，冰雪运动为体育强国建设注入新活力，“冷资源”全面释放“热经济”效应。

冰雪运动的发展其实早已突破了“时空限定”，冰雪运动的火热激发了人们潜在的参与热情，增强了消费黏性。今年春节假期，部分游客在南方的室内冰雪运动场馆体验到了该项运动的速度与激情。广州、上海、重庆、成都等南方地区冰雪经济异常繁荣，可谓各具特色。以广州为例，作为粤港澳大湾区区域发展的核心引擎之一，广州拥有目前华南最大的室内滑雪场，粤港澳大湾区便捷的交通，吸引了港澳大量游客前来体验冰雪运动。广州由此成为港澳游客学习滑雪、滑冰的优选目的地，呈现出“冰雪热”的繁荣景象。各地竞技体育发展与群众体育发展“两翼齐飞”，提升了全民健康水平，同步实现了冰雪运动从小众化到全民关注的华丽转身。上海是群众冰雪热与冰雪竞技硬实力联动的典型代表之一。《2022年上海市体育场地统计调查数据公告》显示，上海市共有冰雪运动场地27个，场地面积35854平方米。其中，滑冰场地19个，滑雪场地8个。显然，冰雪场地持续扩容提质。此外，社会力量的踊跃参与为上海室内冰雪运动发展注入强大驱动力，助力不断完善群众冰雪赛事体系构建的同时，冰雪乐园、冰雪运动中心、冰雪运动综合体等陆续投入运营，满足了多元化、多层次冰雪消费者的需求。重庆也是冰雪运动持续升温的典型代表城市之一。一方面，大力推进大众冰雪普及和鼓励青少年参与成为重庆培养后备人才的法宝。第十四届全国冬季运动会拉开帷幕，重庆首次组团参赛。另一方面，各类市场主体的参与为重庆游客提供冰雪精神文化盛宴的同时，满足了其休闲度假、深度体验的需求。除此之外，位于西南地区的成都也有着得天独厚的优势，其独特的地理位置是其他南方城市以及东北地区传统冰雪强市发展冰雪产业难以比拟的。成都不仅拥有优质的室外冰雪资源，还拥有一年四季不间断的室内冰雪场馆。“冰雪+文旅”的有机融合也是春节期间成都冰雪运动火热的原动力之一。

展望未来，冰雪运动融入社会经济发展大局成为必然。南方地区要在冰雪经济的发展上寻求更大突破，还需不断发力。

一是加快冰雪场馆布局，满足多元消费场景需求。室内冰雪场馆的优势在于全季运营。“场景创新”是全年运营的效益保障。面对南方冰雪人口规模的不断扩大和场馆资源有限的突出矛盾，加快冰雪场馆的建设布局、创新冰雪休闲娱乐项目消费场景是从供需两端释放南方冰雪经济活力的有力抓手。把握青少年群体运动特征与消费偏好是冰雪场馆可持续运营的内在动力。打造以冰雪运动服务为核心，融合文化、休闲、商业、旅游、科技、娱乐等多种功能的冰雪运动服务综合体，为消费者提供一站式服务。运用数字技术，将文创、动漫、国潮等时代元素融入冰雪产业发展，释放数字冰雪的魅力，满足冰雪消费者线上线下多元化的需求是南方冰雪经济高质量发展的推动力之一。

二是以冰雪赛事为引领，激发群众参与热情。赛事是冰雪运动发展的灵魂，亦是体育文化交流的载体。冰雪赛事资源不仅是带动旅游等相关产业以及扩大消费的重要抓手，还是冰雪经济增长的原动力。因此，我们要在已有地方冰雪赛事体系的基础上，秉承赛事惠民的原则，进一步以竞技冰雪赛事为引领示范，激发群众对冰雪赛事的办赛热情、参赛热情。充分运用好北京2022年冬奥会文化和人才遗产、依托“跟着赛事去旅行”文体商旅融合促消费等系列活动，助力培育南方冰雪产业新质生产力。同时，借助第十四届全国冬季运动会的东风，更好地传播冬季奥林匹克运动精神，集聚群众观赏、参与冰雪赛事的热情，巩固扩大“带动三亿人参与冰雪运动”的成果。

三是加速“冰雪+”快速扩容，赋能区域经济发展。“区域一体化”“产业融合化”是南方冰雪运动发展的必经之路。在推进粤港澳大湾区、长三角经济圈、成渝地区双城经济圈等区域一体化建设的同时，依据气候条件、地理位置等自然环境，明确区域市场定位，协同加速“冰雪+旅游”“冰雪+民俗”“冰雪+户外”“冰雪+赛事”“冰雪+景区”等发展，赋能区域冰雪经济“破圈”。此外，在布局室内冰雪场馆运营内容的同时，需协调匹配室外冰雪场地优势，增强冰雪产业竞争力。比如，被誉为“最适宜的南国滑雪胜地之一”的神农架国际滑雪场，作为国家体育旅游示范基地，不仅成为湖北省冰雪经济发展的重要增长极，还对周边地区经济产生了辐射带动作用。

（作者：李艳丽，系北京体育大学体育商学院教授）

(责编：罗知之、陈键)

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