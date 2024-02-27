本报记者 王海磬

原标题：中国消费者协会：假日消费活力加速释放

26日，中国消费者协会发布2024年春节消费维权舆情分析报告。报告显示，2月9日至2月18日期间，交通出行、景区旅游、文化娱乐、消费服务等方面维权热度较高；新的一年，公众消费信心、消费意愿以及消费能力大幅提升。

2024年春节假期共持续8天，22.93亿人次跨区域流动，彰显假日经济活力与韧性，消费活力加速释放。返乡团聚后再合家错峰出游成为过节新趋势，年俗游、冰雪游、海岛游等度假类消费增长显著。各地丰富的文旅活动带动消费高涨，迎春灯会、花市、庙会、舞龙舞狮等大型活动达5108场。

春节期间消费者“吐槽”主要集中于交通出行、景区旅游、文化娱乐、消费服务等方面。中消协指出，春节假期“供需矛盾”依旧为诸多舆情问题的核心。一方面，既有服务难以满足消费者的旺盛需求，旅游消费创下新高的背后，交通拥堵、景区运力不足等问题越发凸显；另一方面，管理和服务固有观念亟须打破，服务意识有待提升，消费者对霸王条款、行业陈规等容忍度进一步下降。

中消协建议，各地区各部门应把恢复扩大消费摆在优先位置，确保在春节等高峰期能够及时调整和调度资源，以缓解供需矛盾带来的诸多压力。同时，切实打击重点消费场所欺客宰客、强制消费、虚假宣传等违法违规行为，肃清“顽疾”。对旅行社、导游、司机、商户、酒店等重点服务群体开展针对性培训，督促其坚守诚信底线。面对消费投诉，应畅通接诉即办、即诉即赔渠道，快速化解消费纠纷。面对运力瓶颈、景区拥堵，应提前进行旅游规划，引导游客分散旅游目的地，避免热门景区和线路的过度拥挤。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经