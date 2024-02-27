记者2月27日从中国商飞公司了解到，27日，国产商用飞机ARJ21和C919拉开东南亚演示飞行序幕。在接下来的两周时间里，ARJ21和C919飞机将在越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚开展演示飞行。

根据安排，演示飞行主要验证国产商用飞机对东南亚相关机场和航线的适应性、机场地面服务设备的适配性、特殊飞行程序的适用性和航线运营的经济性，展现飞机良好性能，为后续东南亚市场开拓打下基础。

参与此次演示飞行的ARJ21和C919飞机，正是刚刚完成新加坡航展飞行表演的两架飞机。在演示飞行活动期间，这两架飞机还将进行静态展示，制造商中国商飞公司将开展产品推介活动。

ARJ21飞机自2016年6月投入商业运营以来，已累计交付127架，安全运送旅客超1100万人次。其中，由印尼翎亚航空运营的2架ARJ21飞机，以雅加达为基地开通了4条航线，通航5座城市，安全载客超10万人次。C919飞机自2023年5月28日圆满完成首次商业飞行，至今已向首家客户中国东方航空交付4架，开通了上海到北京、上海到成都的往返航班，截至目前，已安全运送旅客超13万人次。

根据中国商飞公司最新市场预测，未来20年，亚太市场客机需求量将从3314架增长到9701架，市场需求潜力巨大。（记者贾远琨）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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