原标题：交行北京市分行高质量服务京津冀协同发展

十年栉风沐雨，京津冀协同发展深入推进，区域整体实力迈上新台阶，广袤的幽燕大地高质量发展蹄疾步稳。交行北京市分行始终牢记国有大行首都分行使命担当，主动将自身事业融入党和国家事业全局、融入新发展格局，充分发挥专业化、综合化经营优势，以高质量金融服务全力支持京津冀协同发展，使金融活水源源不断“交”灌京津冀“沃土”，助力“协同之花”绚丽绽放。

共下“一盘棋” 筹划金融服务“交行方案”

为支持国家重大区域发展战略、积极服务和融入京津冀协同发展，交行北京市分行持续完善工作机制，在分行内部成立横向涵盖多个部门、纵向贯穿多层级的京津冀协同发展领导小组，与河北省分行、天津市分行、雄安分行建立京津冀分行行长联席会议机制，积极探索定期交流、信息共享、业务协同、利润分配、人员交流等协作模式，加强区域分行间协同联动、优势互补。同时，聚焦重点客户、重点业务、创新项目，建立跨区域、跨条线柔性团队，敏捷响应客户需求，“一户一策”定制综合服务方案，不断提升金融支持京津冀协同发展的深度、广度和温度，为京津冀协同发展迈向更高水平贡献更多“交行智慧”和“交行方案”。

聚焦“一核”转型 支持首都功能不断提升

解决北京“大城市病”问题，是京津冀协同发展的出发点和落脚点。交行北京市分行牢牢牵住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，积极对接标志性项目疏解、加快推进城市更新行动，加大对资金需求量大、建设周期长项目的金融支持，助力北京首都功能不断提升。

古槐林立，朱墙碧瓦。古色古香的国子监街道不仅承载着悠久的历史文化，也是几代北京市民生活居住的地方。2022年，“国子监街区平房直管公房申请式退租及恢复性修建一期项目”被列入北京市“100个重大民生改善项目”。交行北京市分行积极为负责该项目的建设运营公司提供城市更新贷款，用于国子监一期项目支付腾退补偿款及相关修建修缮支出，使老城街巷重现生机活力、绽放文化魅力的同时，居民生活环境也得到有效改善。

曹妃甸昔日的荒凉滩涂上，一座钢铁“梦工厂”傲然崛起，率先疏解北京非首都功能的首钢完成了史无前例的搬迁调整，实现了从“山”到“海”的跨越。2015年，首钢京唐公司二期一步工程正式启动，交行北京市分行作为银团贷款参与行支持项目建设，为我国钢铁工业生产力布局调整和产品结构优化、推动环渤海区域经济协调发展贡献金融力量。2019年8月，首钢京唐二期一步工程全面投产。海上新首钢，为北京非首都功能疏解立下标杆，更为京津冀协同发展写下生动篇章。

助力“两翼”齐飞 共筑现代化首都都市圈

建设雄安新区和北京城市副中心“两翼”，形成北京发展新的骨架，是千年大计、国家大事。交行北京市分行紧跟城市副中心建设进程，不断加大优质资源供给，持续做好央企、学校、医院等疏解机构金融服务，以实际行动推动“新两翼”建设取得更大突破，区域发展一体共进稳健前行。

在支持雄安新区建设方面，该行积极探索京冀联动业务合作模式，聚焦雄安新区大规模开发建设、央企疏解等重点领域，积极发挥央企总部客户服务经验优势，第一时间对接疏解名单中的在京央企总部及二、三级子公司，主动为疏解主体提供账户开立、日常结算、融资支持、非融资性保函等全方位、综合化服务。截至目前，已累计为疏解主体提供资金支持超370亿元，为推动各类资源要素向雄安新区聚集提供强有力的金融保障。

建设北京城市副中心，是北京发展的另一翼。对于城市副中心发展建设，该行始终高度关注。2019年，将通州支行升格为分行，同时考虑副中心规模和功能，合理布设1个营业室和3个二级支行，加强与市发改委、市重大项目办等单位合作，在政策、资源、机构布局等方面持续加大配置和服务力度。近年来，为通马路交通枢纽项目、通州区台湖镇某地块公租房项目、副中心潞城和东方厂棚户区安置房项目、北京环球影城、北京城市副中心保障性住房项目等重点领域持续输送“金融活水”，为首都功能布局优化重组保驾护航。

千年大计重于千钧。作为金融领域“国家队”，交行北京市分行将继续扎实践行国有大行首都分行责任担当，在北京加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平的过程中，深入服务“五子”联动和融入新发展格局，围绕非首都功能疏解、城市副中心及雄安新区建设等重点领域，不断提升金融服务水平和质效，努力实现交行高质量发展与服务区域发展的同频共振。

(责编：曹淼、李源)

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