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中国车市“开门红”，汽车产业能否驶上快车道？

2024年02月27日16:18 | 来源：新华社
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原标题：中国车市，“开门红”！

中国汽车工业协会公布的数据显示，2024年1月，中国汽车产销量分别达241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。一汽、东风、长安、比亚迪、吉利等中国主要汽车集团销量继续保持较高增速。车市“开门红”，为全年汽车产业发展开了个好头。

中国车市产销量已连续15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，出口量去年再创新高……

2月19日，工人在位于吉林省长春市的一汽红旗繁荣工厂总装车间检查车辆。新华社记者 张楠 摄

汽车产业是国民经济支柱产业，上下游产业链条长，对经济带动能力强。近年来，中国车企产品持续迭代，其高性价比受到消费者认可。中国车企产销“飘红”有较为广阔的市场基础，发展动力强劲，将为中国经济发展提供有力支撑。

有人说，中国车市太“卷”，把车市原有的秩序打乱了，传统车企与车企新势力市场争夺战“白热化”，新能源汽车不断挤占燃油车市场份额，单车利润正在持续下滑，一些甚至在“赔本赚吆喝”。

问题要两面看，正是这种“卷”，才有了技术快速迭代和高性价比产品，才有了中国新能源汽车产业在全球的“一枝独秀”，才有了中国车企在全球强大的竞争力。

面对全球汽车产业变革，中国汽车产业正牢牢抓住电动化、智能化、网联化等弯道超车的历史机遇加快发展。

1月13日，在江苏连云港港东方港务分公司码头，大批汽车集港准备装船（无人机照片）。新华社发（王春 摄）

中国车市“开门红”，释放出中国汽车出口将延续快速增长态势的信号。1月份，中国出口汽车44.3万辆，同比增长47.4%。不少车企出口增速迅猛，中国一汽海外1月销量同比增长186%；1月比亚迪出口同比增长247.5%……

可以预见，今年，越来越多的海外消费者将享受到中国汽车产品带来的不一样的出行体验。

彩虹和风雨共生，机遇和挑战并存。近年来，不少中国车企不甘于做廉价车，顶住压力迎难而上，大力在海外开拓高端市场，加快实施本地化战略，比亚迪、奇瑞、上汽等车企的产品在欧洲、东南亚、中东、拉美等地正在受到越来越多消费者的认可。

中国车市“开门红”，更释放出中国市场的“磁吸力”依旧很强的信号。

投资100亿元的华晨宝马第六代动力电池项目、投资超350亿元的奥迪在华首个纯电动车型生产基地、德国大众集团将德国总部以外最大的研发中心落户中国……当前，中国新能源汽车正逐步把先发优势转化为技术优势、产业优势、合作优势，这为大众、宝马、奔驰等汽车巨头在华深化合作、拓展市场提供了新的机遇。

1月26日，奥迪Q6 e-tron预批量车在位于吉林省长春市的奥迪一汽新能源汽车有限公司总装车间下线，标志着奥迪一汽新能源汽车有限公司预批量生产正式启动。新华社记者 许畅 摄

敞开大门，中国车企正以开放的姿态与合作伙伴一道，重点在资本、技术、产品、产业链等方面深化合作，加快发展新能源汽车产业，并将发展主动权牢牢掌握在自己手里，努力保持竞争优势。

润物细无声。随着一系列促进汽车产业发展和消费的“组合拳”加快落实，中国经济稳健恢复，汽车市场需求增长势头显著，中国车市今年“开门红”，有望为全球汽车产业发展乃至世界经济复苏作出应有的贡献。

(责编：董童、李源)
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