新华社北京2月27日电（记者 王立彬）截至目前，全国粮食主产区收购秋粮近1.5亿吨，进度已过七成半，南方秋粮旺季收购基本结束，东北、华北开始集中上量。

记者27日从国家粮食和物资储备局获悉，截至2月25日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮近1.5亿吨，进度已过七成半。其中，中晚籼稻旺季收购已于1月底结束，累计收购超2700万吨；粳稻旺季收购即将于2月底结束，目前累计收购超3100万吨；大豆、玉米旺季收购分别将持续到3月底和4月底，目前分别累计收购超250万吨、8700万吨。

国家粮食和储备局粮食储备司副司长唐成对记者说，目前南方省份秋粮旺季收购基本结束，东北、华北地区集中上量。春节后，农民售粮需求增加，收购进度加快。国家粮食和储备局采取针对性措施，保障收购工作顺利开展。目前涉粮央企、地方骨干企业积极入市，加大收购力度；中储粮增加收储库点，延长服务时间、优化收购流程、增加人员力量，进一步提高收储入库能力；相关地方结合实际采取有力措施，帮助农民顺畅售粮。

唐成说，2023年我国粮食产量再创历史新高，达到6.95亿吨，其中秋粮5.21亿吨，同比增加近1000万吨，将有效保障今年粮食供应。目前全国库存处于较高水平，特别是小麦、稻谷两大口粮品种库存充足，能够确保口粮绝对安全。我国粮食安全相关政策体系不断完善，市场调控机制更加优化，储备和应急能力稳步增强，粮食安全保障水平持续提升。针对近期部分地区雨雪冰冻天气影响，各地完善应对预案、加强监测预警、强化值班值守，保障了春节前后国内粮食市场平稳运行。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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