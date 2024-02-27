中国人民银行研究部署做好五篇大文章下阶段工作
2024年02月27日21:01 | 来源：新华社
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中国人民银行2月26日召开会议，贯彻落实中央金融工作会议关于做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章的总体部署，研究部署下一阶段工作。
中国人民银行召开的做好金融五篇大文章工作座谈会认为，近年来金融部门围绕科技、绿色、普惠、养老等重点领域持续加大金融资源投入，取得积极成效。金融组织体系逐步健全，金融政策框架不断完善，金融机构制度、产品和服务体系持续优化，重点领域的融资可得性明显提升，融资成本稳中有降，为经济高质量发展提供了有力支持。
会议强调，下一步，金融部门要进一步增强金融支持力度、可持续性和专业化水平。各金融机构要强化组织保障，明确每篇大文章的牵头部门，统筹协调整体推进工作；优化内部资源配置，完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排，加大对五大重点领域的资金支持；用好用足货币政策工具，将央行再贷款优惠政策通过各金融机构精准传导到各重点领域；提升专业服务能力，深入研究各重点领域产业政策、发展动态、经营模式、风险特征，加快构建可持续的业务模式。
此外，会议提出，中国人民银行将通过加强政策指引、强化政策激励、明确目标要求、加强考核评估，做好支持引导和服务保障。（记者张千千、吴雨）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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