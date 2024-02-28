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环境整治带来“美丽经济”

讲述人：湖南省怀化市通道侗族自治县万佛山镇党委书记 粟盛辉

2024年02月28日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：环境整治带来“美丽经济”

【一线讲述】

民族要复兴，乡村必振兴。近年来，我们有力有序有效用好“千万工程”工作经验，积极走好美丽乡村建设道路，开启了“千万工程”新的实践探索。

民居错落有致，花海五颜六色，举起手机随手一拍，处处是风景。我们聚焦宜居宜业宜游，通过开展农村人居环境整治，不断优化农民生活品质。通过开展“八整洁”行动、农村人居环境整治提升“打擂台”和“美家美妇”行动，加快推进人居环境整治。为了巩固发展美丽宜居村庄建设成果，我们镇通过多点联合，逐步打造溪上村、石岩村、木脚村联村旅游示范带。

颜值提升了，接下来如何把人居环境整治成效转化为“美丽经济”，让“和美乡村”变成“村强民富”呢？我们又琢磨起办法来。

我镇杏花村大力发展兰花产业，引入企业及合作社15家，从业商户55家，覆盖兰花、种苗培养等产品，年产值数百万元。兰花产业不仅让村民们生活美了起来，也让村民钱袋子鼓了起来。

我镇还建成了全县首家投产发电的协和风电场，进一步丰富了农文旅融合发展新业态，不断扩大乡村旅游品牌效应。

我们凭借丰富的生态自然资源和独特的侗族风情，建成了4A级景区1个、3A级景区3个以及玉带河国家湿地公园和麒麟山自然保护区，培育了生态旅游、森林康养、休闲露营等新业态，助力建设全国文旅融合发展示范县。2023年全镇村集体经济总收入达1891.06万元。

钱袋子鼓了，精神文明也要“更上一层楼”。在我镇木脚村委会积分兑换超市里，货架上整齐摆放着沐浴露、衣架、抽纸等各类生活用品，村民们只要通过参加村里组织的公益活动就能获得积分，并兑换不同分值的奖品。

目前，全镇各村（社区）建立了新时代文明实践站，“春节联欢活动”“重阳节老年协会文艺表演”“送戏下乡”等乡村文明建设系列活动，不断丰富人们的精神生活，文明乡风、良好家风、淳朴民风不断形成。

（项目团队：本报记者 尚文超、郝泽华、耿建扩、陈元秋、王胜昔、龙军、禹爱华、高平、王潇）

(责编：罗知之、陈键)
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