原标题：国有企业改革深化提升行动实现良好开局

本报北京2月27日电（记者温源）在27日举行的国有企业改革深化提升行动专题推进会上，国务院国资委党委委员、副主任王宏志介绍，各中央企业和地方国有企业全力以赴推进新一轮国企改革，着力增强核心功能、提高核心竞争力，国有企业改革深化提升行动实现良好开局，一批重点任务取得积极进展。

据介绍，国有企业科技创新主体地位逐步强化，中央企业在制造、信息、能源等6个领域牵头建设的66个全国重点实验室完成重组入列，优化形成八大类60个领域201个方向的原创技术策源地建设总体布局。2023年，中央企业、地方国有企业共承担国家级重大科技攻关项目4051项，形成一大批重要科技成果。国资布局逐步完善，现代化产业体系建设提速加力。2023年，中央企业战略性新兴产业营收占总营收比重增加3.23个百分点。

围绕深化提升行动攻坚的重点难点，国企体制机制改革进一步拓展深化。截至2023年年底，99%的中央企业集团公司、84.9%的地方一级企业建立了外部董事考核评价制度；新型经营责任制推动考核成果刚性兑现，实施管理人员末等调整和不胜任退出制度的覆盖面稳步提升。国务院国资委深入推进“一业一策、一企一策”精准考核，16个省级国资委对授权放权清单进行了动态优化，国资监管智能化水平加速推进。

王宏志指出，2024年是国有企业改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，要确保完成70%以上主体任务。功能使命类改革任务要找准行动方位、强化考核，把更多精力集中到服务高水平科技自立自强、确保产业链供应链稳定畅通、保障能源资源安全等方面。针对原创性引领性创新投入周期长、不确定性大、见效慢等特点，探索实施中长周期考核激励，健全相关制度，宽容创新失败，激励放开手脚搞创新。新一轮改革要推进制度化长效化实效化，推动国有企业真正按市场化机制运行，着力推动国企党委和董事会权责边界更清晰、运转更顺畅，推动任期制和契约化管理刚性兑现、提质扩面，推动末等调整和不胜任退出制度更广覆盖，推动中长期激励更大范围规范实施。

(责编：罗知之、陈键)

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