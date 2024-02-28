田 鹏

原标题：多地出招激发上市公司活力 助力区域经济发展

近日，江苏省政府办公厅印发的《江苏省专利转化运用专项行动实施方案》提出，将助力符合条件的优质科技型企业上市融资，到2025年推动全省科创板上市企业达130家左右，进而推动创新成果加快向现实生产力转化。

这是全国诸多地区纷纷锚定资本市场助力区域经济发展的一个缩影。开年以来，各地不论是在新一年的政府工作报告中，还是在“新春第一会”中，多地提及借助企业上市反哺域内经济发展事宜。一方面，围绕存量上市公司，各地积极开展调研走访，寻脉问诊公司发展难题；另一方面，以国家重大战略方向为指引，政策支持积极培育壮大一批优质上市后备军。

“上市公司是区域经济发展的重要引擎和风向标，其健康发展和质量提升对推动区域经济持续、稳定、高质量发展具有相当重要的意义。”中国信息协会常务理事朱克力向《证券日报》记者表示，上市公司在区域经济发展过程中具有“领头羊”作用，不仅通过缴纳税款、提供就业机会等方式为地方财政和民生福祉注入活力，还是引领产业升级、技术创新和资本运作的先锋力量。此外，上市公司的品牌效应和市场影响力，还能吸引更多的外部投资和优质资源涌入，进一步促进区域经济繁荣发展。

力促企业高质量发展

作为现代金融的核心，资本市场在配置资本资源、助力创新驱动发展等方面作用突出。5000多家A股上市公司中，逾三成隶属战略性新兴产业，是创新的领跑者和产业的排头兵。

华鑫证券首席策略分析师严凯文对记者表示，企业登陆资本市场可以充分借助其融资功能，推动自身快速发展，加速优化升级，同时也有利于推动产业链的完善和发展，进而优化地区产业结构。此外，还在提升区域知名度、增加当地就业机会等方面，对域内经济起到“反哺”作用。

正因为上市公司对于区域经济发展有如此积极作用，如何确保区域内已上市公司高质量、可持续发展成为各地重点工作内容之一。尤其在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议指引下，各地政府和证监系统协同发力，紧锣密鼓组织专班调研走访上市公司，以推动解决地区内上市公司发展中面临的具体困难和问题为导向，助推公司高质量发展。

值得注意的是，多地已展开年内第二阶段上市公司走访工作。例如，近日新疆维吾尔自治区多个政府部门联合赴广汇能源走访，与公司高管就发展过程中遇到的问题展开交流，围绕企业实际困难和迫切需求，现场回应、认领任务、答疑解惑、出谋划策，为企业发展扫清发展障碍。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示：“走访服务上市公司或可帮助企业解决实际困难，促进企业高质量发展，进而推动当地经济的可持续发展。”

积极培育上市后备军

除了对存量上市公司高质量发展予以帮助和引导外，培育壮大上市后备军团也是各地政府借力资本市场服务区域经济发展的又一重要方面。多地在新一年政府工作报告中纷纷表态将支持区域内企业积极奔赴资本市场。

例如，广东表示，加强科技成果与资本市场对接，支持科技型企业通过上市挂牌、再融资及并购重组等方式满足发展需求。

而在壮大上市后备军规模的同时，各地也在积极发力提升后备军的质量。例如，张家口市1月份发布《关于加快推动全市企业上市若干措施》明确表示，（将）以推动企业上市数量和质量双提升为主线，完善激励政策。

朱克力向《证券日报》记者表示，为确保后备企业的质量并激发其经济促进作用效果，相关政府需要重视发挥引领、指导和帮助作用，制定明确的产业政策和上市规划，引导企业向符合国家重大战略安排的方向发展。同时，还应加强对企业的培育和指导，通过提供政策扶持、专业培训等方式，帮助企业提升管理水平和创新能力。

此外，朱克力补充说：“相关企业在追求上市的过程中，也需要注重自身‘内功’修炼，包括完善公司治理结构、加强财务管理和透明度、提升产品质量和服务水平等。此外，金融机构和中介机构应发挥专业优势，为企业提供全方位的上市辅导和融资支持。”

(责编：罗知之、陈键)

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