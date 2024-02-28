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多元显示技术集中亮相 产业链采购热情高

2024年02月28日08:53 | 来源：证券日报
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原标题：多元显示技术集中亮相 产业链采购热情高

图为第五届国际半导体显示博览会现场 主办方供图

本报记者 贾 丽

第五届国际半导体显示博览会（UDE 2024）正在深圳火热举行，集结声、光、视、讯、显、元宇宙六大产业链企业，展现全产业链的最新发展动态和趋势。据主办方中国电子视像行业协会介绍，展会首日热度爆表，到场观众破万，共接待来自93个国家及地区的专业观众及行业买家。

中国电子视像行业协会执行会长郝亚斌在会上表示，当前世界新一轮科技革命和产业革命深度融合发展，即将迎来一场波澜壮阔的革命和变革，我国电子视像产业正面临重大的发展机遇和挑战。

他认为，从供给侧来看，中国在半导体显示赛道，已经奠定了全球领先地位，国内LED、OLED产业也具备规模经济的优势，Mini/Micro LED硅基微显示激光投影等领域的专利储备也位居世界前列。

“声、光、视、讯、显、元宇宙六大产业链正加速打通，空前融合，产业链紧密联合实现创新价值，推动我国半导体显示产业高质量发展。”中国电子视像行业协会副会长彭健锋在接受《证券日报》记者采访时表示。

具体来看，此次展会聚焦Mini/Micro LED、元宇宙及数字人等产业链的创新整合，围绕Mini/Micro LED巨量转移技术、机器视觉检测、喷印制造技术、Mini LED芯片驱动、云计算等，并探讨车载显示、近眼显示、虚拟数字人等应用现状，进一步推动产业创新与升级。

在柔性显示领域，京东方等企业纷纷推出了具有更高柔韧性、更低功耗、更轻薄的柔性显示屏。被视为未来显示技术发展方向的微型LED技术，也在本次展会上大放异彩。利亚德的数字声学环绕等多款视听产品控制系统，已应用于智慧文旅、智慧体育等新业态。雷鸟展出的AR产品已经应用于大屏游戏等领域。芯视元本次展出了天目系类微显示芯片、微型投影等产品，可应用于头戴显示器、光计算、3D打印等新兴领域。

量子点显示技术作为一种新型显示技术，也在本次展会上受到广泛关注。海拓、盟拓、纳恩科技、安思智造等企业展示了Mini LED生产制造全流程，展出多个全新工艺与国产化设备。

此外，芯片、大模型等显示产业技术底座的发展取得了新的进展。联发科本次展出了全新推出的旗舰5G生成式AI移动芯片，生态平台支持安卓、百度文心一言大模型、百川大模型等。

记者了解到，在产业链采购方面，本次展会吸引了众多国内外采购商前来参观洽谈。随着半导体显示技术的不断创新，产业链采购需求也在不断增长。本次展会期间，参展企业的订单量和意向客户数量均实现了较大幅度的增长。

中国电子视像行业协会方面表示，此次展会首日促成的大量直接交易和后续合作价值以数十亿元计，为行业加速发展注入强劲动能。

“我国电子视听产业在全球已具备较强的竞争优势，无论是供应链韧性、产品创新能力，还是前沿技术储备，均处于国际领先水平，但品牌和渠道国际化还处在起步阶段。这次展方主动邀请多个国家近万名客商前来观展，目的是促进中外商贸对接，加速中国电子视听产业国际化进程并有效扩大双循环。”彭健锋表示。

在此次展会上，京东方、瑞声科技等多家上下游企业表示，将加强产业链的协同发展，共同推动半导体显示技术的创新和市场应用。通过产业链的整合，企业可以降低成本、提高效率，更好地满足市场需求。

北京交通大学教授徐征对《证券日报》记者表示，随着AI等新兴技术的发展，半导体显示产业将在智慧显示、关键设备、性能材料、泛半导体智慧工厂等领域迎来更广阔的市场空间。在这个过程中，产业链上下游企业需要加强合作，共同推动半导体显示产业的发展。

(责编：罗知之、陈键)
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