新华社北京2月28日电（记者叶昊鸣、王聿昊）2024年春运已接近尾声，出行总量创历史同期新高。记者从28日国新办举行的新闻发布会上了解到，截至2月27日（春运第33天），今年春运全社会跨区域人员流动量已达72.04亿人次，比2023年同期增长10.6%。

今年春运，出行结构发生了深刻变化，公路自驾成为出行主力。交通运输部部长李小鹏在发布会上介绍，春运前33天，高速公路和普通国省道自驾车流动量超58亿人次，达到历史峰值。自驾车人员流动量占全社会总人员流动量的比例达到80.7%，“自驾车”“自驾行”成为春运出行绝对主力。与此同时，铁路客运量达到历史同期最高水平，民航客运量达到历史最高水平。

重点物资运输有序畅通。李小鹏说，重点物资流通枢纽运行稳定，有效保障了能源等重点物资以及民生重要物资的运输。“无论是从‘大动脉’看，还是从‘微循环’看，总体都是顺畅的。”

近期我国经历了多次降温和大范围雨雪冰冻天气，对春运产生了一定影响。李小鹏表示，春运期间，各地交通运输部门做好极端恶劣天气的防范应对工作，及时启动应急预案，对重点省份开展“一对一”专项调度，指导各地各部门做好应对防范各项工作。同时，有效保障务工流、学生流、探亲流、旅游流，特别是重点区域重点时段的出行需求。“经过各方共同努力，到目前为止，总体上应对有序有效，总体运行平稳，经受住了复杂恶劣天气的严峻考验。”

面对春运工作当中的一些问题和不足，李小鹏说，交通运输部门将在春运后期这段时间努力改进完善，并在春运结束后立即开展总结评估，全力做好整改各项工作，不断把春运服务保障工作做实做细做好。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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